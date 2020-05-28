СМИ: банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Российские банки значительно ужесточили подход к оценке заемщиков, из-за чего выросла доля отказов в предоставлении необеспеченных кредитов.

По обеспеченным займам в апреле основной причиной отказа была плохая кредитная история заемщика. По словам экспертов, нежелание кредиторов брать дополнительные риски во время пандемии вполне логично, при этом допуская, что в мае ситуация с выдачей кредитов могла стабилизироваться, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, в мае российские банки начали снижать уровень одобрения заявок на кредиты. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй. Так, по итогам апреля банки одобряли гражданам лишь каждую пятую заявку на кредит (20,7%). Это минимальный уровень с 2017 года, когда вообще начали отслеживать этот показатель.

Доля одобрений по ипотечным кредитам сократилась в 1,2 раза по сравнению с мартом этого года и апрелем 2019-го, по автокредитам – в 1,5 раза, по потребкредитам – до 1,8 раза.