Первый агрегат для "Ангары" пермского производства поставлен заказчику

ПАО "Протон-ПМ" освоило производство и организовало отгрузку первого турбонасосного агрегата (ТНА) двигателя РД-191 для ракеты-носителя "Ангара".

Сборка двигателя с ТНА запланирована на июнь, квалификационные испытания РД-191 будут проведены в третьем квартале 2020 года.

"Протон-ПМ" закреплено в качестве серийного изготовителя РД-191. На сегодня пермское предприятие интегрированной структуры освоило также бустерный насосный агрегат, газогенератор, клапан и фильтр окислителя, трубопровод с инжектором и др.

Строительство производственного комплекса для серийного изготовления РД-191 и других перспективных жидкостных двигателей является ключевым проектом кластера "Технополис „Новый Звездный“" и реализуется в рамках соглашения между "Роскосмосом" и правительством края, а также имеет статус приоритетного регионального инвестпроекта, сообщает сайт губернатора и Правительства Пермского края.

Напомним, на площади более 10 тыс. кв. метров организован замкнутый цикл заготовительного производства на основе современных, в том числе цифровых, технологий, позволяющих снижать трудоемкость изготовления ракетных двигателей.

Созданы участок раскроя и покраски, универсальная автоматизированная линия термической обработки. Введено в эксплуатацию высокопроизводительное оборудование: установка лазерной резки и установка гидроабразивной резки. Организована работа современного лабораторного комплекса для проведения входного контроля: механических испытаний, исследования макро- и микроструктуры материалов, их состава методами спектрального анализа и аналитической химии.