Водителей скорых в Прикамье обеспечат средствами индивидуальной защиты

Глава Пермского края Дмитрий Махонин обратил внимание на поступившую жалобу из Березников.

Водители автомобилей подстанции скорой помощи пожаловались, что работают без средств индивидуальной защиты от коронавируса. Как сообщил замминистра здравоохранения региона Евгений Камкин, водители трудятся на аутсорсинге и обеспечение их средствами индивидуальной защиты входит в обязанности руководителей подрядных организаций.

Махонин поручил проработать вопрос обеспечения водителей скорых масками из благотворительного фонда по борьбе с COVID-19. Кроме того, глава региона попросил прокуратуру подключиться к вопросу и провести проверку деятельности подрядчика, сообщает сайт губернатора и Правительства Пермского края.

Ранее Махонин поручил профильному зампреду правительства края Сергею Никифорову совместно с Роспотребнадзором к концу недели проанализировать текущую ситуацию с распространением коронавируса в крае – с перспективой принятия решений по переходу от одного этапа снятия ограничений к другому, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.