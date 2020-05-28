Boeing возобновляет производство лайнеров 737 MAX

Американская корпорация Boeing возобновила производство лайнеров Boeing 737 MAX.

Оно было приостановлено в январе текущего года. Как отмечается, в настоящее время объемы производства низкие, так как были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности труда на рабочем месте и повышения качества продукции, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, Boeing проверит более 400 самолетов модели 737 MAX, находящихся на хранении. Проверка понадобилась после того, как в нескольких недавно построенных, но еще не отправившихся к покупателю самолетах были обнаружены посторонние предметы: тряпки, инструменты – словом, мусор.

При этом проверки вряд ли повлияют на сроки возвращения в небо данного типа самолета, поделился с Bloomberg источник, знакомый с вопросом. Компания сейчас занимается ресертификацией и доработкой самолетов 737 MAX, "приземленных" почти год назад после двух авиакатастроф, унесших жизни 346 человек.

Мусор в топливных банках – потенциальная угроза безопасности и новая головная боль для руководства авиастроительной корпорации, которая всеми силами пытается вернуть доверие к своей продукции. Издание отмечает, что у Boeing и раньше бывали подобные проблемы с новыми самолетами, в том числе с воздушными заправщиками KC-46, поставляемыми в ВВС США.