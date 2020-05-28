02 Сентября 2020
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Наука и техника За рубежом
Samsung Galaxy Fold (2019) | Фото: news.samsung.com

Началось массовое производство гибкого смартфона Galaxy Fold 2

Южнокорейская компания Samsung приступила к массовому производству нового гибкого смартфона Galaxy Fold 2.

Новинку компания собирается представить в августе. Galaxy Fold 2 станет вторым смартфоном Samsung после Galaxy Z Flip, который получит новое защитное покрытие Ultra Thin Glass, которое разработано специально для использования с гибкими экранами и делает их более надёжными.

По предварительным данным, для американского рынка стоимость Galaxy Fold 2 будет начинаться с $1880, что примерно на 100 долларов дешевле оригинальной модели, сообщает 3DNews.

Как сообщалось, журналисты, заранее получившие Galaxy Fold для написания обзоров, сообщили о некоторых проблемах, возникающих при его эксплуатации. Так, часть экрана в разложенном виде просто прекращала свою работу.

По словам экспертов портала iFixit, основной причиной поломки стал хрупкий экран: OLED-дисплеям серьезный урон может нанести даже небольшое повреждение. В таких случаях поломка не ограничивается небольшой частью экрана и может вывести его из строя целиком.

Также проблемы возникли с защитным слоем, который многие тестировщики сорвали, приняв за пленку. В компании Samsung заявили, что удаление покрытия может повредить экран.

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Началось массовое производство гибкого смартфона Galaxy Fold 2

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Теги: Galaxy Fold 2, смартфон



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