Старт Crew Dragon к МКС отложили из-за погоды

Пилотируемый пуск американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции отложен по погодным условиям.

Это случилось за 17 минут до планируемого старта. Старт отложен на 30 мая в 22:22 мск, сообщает ТАСС.

Несмотря на то, что NASA и правительство постоянно упрекали Маска в срыве сроков постройки корабля и ракеты (а также за неудачные испытания), этот проект в перспективе сделает США вновь независимыми от России в плане доставки людей на МКС (хотя несколько недель назад стало известно, что российское и американское космические агентства подписали контракт на доставку одного астронавта на станцию будущей осенью на "Союзе"

Предполагалось, что астронавты SpaceX проведут проверку всех систем в ходе полета – это своего рода испытательный рейс. Falcon – ракета серии тяжелого класса, и конечная цель Маска, конечно, не МКС, а Луна и Марс.