02 Сентября 2020
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Экономика В России
(2019) | Фото: otvetdesign

Deutsche Bank: к июлю ключевая ставка ЦБ РФ опустится до 4%

Центробанк России может приступить к более агрессивному смягчению денежно-кредитной политики.

Как говорится в обзоре Deutsche Bank, регулятор может снизить ключевую ставку на ближайших заседаниях в июне и июле в общей сложности на 150 б. п. Таким образом, ставка опустится до 4%.

По словам экспертов, замедление недельной инфляции, восстановление курса рубля, а также слабый экономический рост и влияние коронавируса говорят в пользу начала более агрессивного цикла снижения ставки ЦБ РФ с начала мая, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, глава Банка России Эльвира Набиуллина видит возможность для продолжения смягчения денежно-кредитной политики.

"Внеплановые заседания совета директоров могут быть, но только при резком изменении ситуации в экономике и на финансовых рынках. Пока таких обстоятельств нет. Ситуация развивается близко к нашему базовому прогнозу. В июне ключевая ставка может снизиться на 1% - такой вариант "на столе", - сказала Набиуллина на онлайн-пресс-конференции.

Напомним, ближайший совет директоров ЦБР по вопросу ключевой ставки состоится 19 июня. Сейчас ставка составляет 5,5%.

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Deutsche Bank: к июлю ключевая ставка ЦБ РФ опустится до 4%

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Теги: Центробанк, ключевая ставка, экономика



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