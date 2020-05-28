Moody's понизило среднесрочный прогноз цен на нефть

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило среднесрочный прогноз цен на нефть с $50–70 до $45–65 за баррель.

Отмечается, что колебаниям цен будут способствовать попытки корректировать объемы предложения на рынке странами ОПЕК+, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, в ходе предстоящей в июне встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти.

В случае сохранения текущей квоты добыча нефти в РФ за два месяца снизится еще на 4 млн тонн, в итоге в текущем году спад производства составит 50 млн т нефти. Вариант с продлением квот выгоден Саудовская Аравии, бюджет которой в наибольшей степени страдает от снижения нефтяных цен.