Индия и Россия обсуждают условия кредита на развитие Дальнего Востока

Нью-Дели и Москва обсуждают условия кредита в $1 млрд на развитие российского Дальнего Востока.

Как сообщил глава Евразийского департамента МИД Индии Маниш Прабхат, этот регион стал областью стратегических интересов и потенциальных инвестиций Индии. "С этой целью мы обсуждаем условия предоставления кредитной линии в размере $1 млрд",— сказал Прабхат, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, Индия рассматривает возможность экспорта своей рабочей силы на российский Дальний Восток как перспективное направление сотрудничества.

Об этом сообщил официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар. "В этой части мира существует серьезная нехватка рабочей силы", - сообщил он. По его словам, речь идет о квалифицированных работниках в секторах добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства и других сферах.

"Пока мы не достигли этапа немедленной реализации (этих планов), но я могу сказать, что мы получили обнадеживающий ответ от российской стороны и мы приступим к рассмотрению этого вопроса, как только этот визит [премьер-министра Моди во Владивосток] закончится. Для нас это важно, и мы отдаем этому приоритет", - отметил Кумар.