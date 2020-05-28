"Кому какое дело": Кадыров прокомментировал состояние своего здоровья

02 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Северо-Кавказский ФО
(2016) | Фото: ТАСС

"Кому какое дело": Кадыров прокомментировал состояние своего здоровья

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о заражении коронавирусом.

По словам политика, он здоров. Ранее журналисты заметили во время совещания на руке Кадырова следы от катетера. "Кому какое дело <…> Если даже я заболел. В мире миллионы людей заражены коронавирусом. Десятки тысяч умерли <…> Я не человек что ли, не имею право заболеть, поставить капельницу, поднять иммунитет?" — сказал глава региона, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, Кадыров был госпитализирован с одну из московских больниц. Ранее у него заподозрили COVID-19.

Также, по словам помощника самого Рамзана Кадрова, глава Чечни лично контролирует работу оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Кому какое дело": Кадыров прокомментировал состояние своего здоровья

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Кадыров, Чечня



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.05.2020 13:58 Мск Московская соборная мечеть встретила Ураза-байрам без прихожан
Ранее 24.05.2020 12:47 Мск Намаз на социальной дистанции: в "Сердце Чечни" собрались мусульмане
Ранее 21.05.2020 19:50 Мск Рамзан Кадыров с подозрением на коронавирус госпитализирован в московскую больницу
Ранее 21.05.2020 19:09 Мск У главы Чечни Рамзана Кадырова заподозрили COVID-19

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети