"Кому какое дело": Кадыров прокомментировал состояние своего здоровья

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о заражении коронавирусом.

По словам политика, он здоров. Ранее журналисты заметили во время совещания на руке Кадырова следы от катетера. "Кому какое дело <…> Если даже я заболел. В мире миллионы людей заражены коронавирусом. Десятки тысяч умерли <…> Я не человек что ли, не имею право заболеть, поставить капельницу, поднять иммунитет?" — сказал глава региона, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, Кадыров был госпитализирован с одну из московских больниц. Ранее у него заподозрили COVID-19.

Также, по словам помощника самого Рамзана Кадрова, глава Чечни лично контролирует работу оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.