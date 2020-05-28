02 Сентября 2020
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Политика В России
(2018) | Фото:

Путин решил поддержать россиян в период пандемии

Российский президент Владимир Путин утвердил ряд решений, направленных на поддержку граждан страны в период пандемии.

Так, будет утроено минимальное пособие по безработице - до 4,5 тыс. руб. - с 1 мая на три месяца; продлены на три месяца пособия по безработице лишившимся в пандемию права на выплату; детские доплаты в 3 тыс. руб. распространят на тех, кто стал безработным до 1 марта; индивидуальным предпринимателям, закрывшим свое дело, выплатят максимальное пособие по безработице в 12 тыс. 130 руб., пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, глава Минтруда Антон Котяков высказал предложение увеличить размер пособия по безработице в три раза - до 4,5 тыс. руб. Сейчас его размер составляет 1,5 тыс. руб. Мера будет действовать три месяца.

"В этой же группе безработных, получающих минимальное пособие, оказались и те, кто прежде сам создавал рабочие места. Это индивидуальные предприниматели, которые были вынуждены были закрыть свои предприятия в связи с ограничениями". Для них он предложил на три месяца установить размер пособия 12 100 рублей", - заявил министр.

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Путин решил поддержать россиян в период пандемии

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Теги: пандемия, коронавирус, россияне



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