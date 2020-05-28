Губернатор Кувшинников: Региональная бизнес-кооперация в рамках проекта "Синергия роста 2.0" станет важным условием восстановления экономики области

Губернатор области Олег Кувшинников в ходе видеоконференции сегодня дал старт проекту «Синергия роста 2.0», который будет одним из ключевых направлений региональной антикризисной программы, передает корреспондент Накануне.RU. В видеоконференции участвовало более ста представителей органов исполнительной власти, муниципалитетов, депутатов, предпринимателей, руководителей предприятий и бизнес-объединений региона.

Проект предусматривает расширение цифровой платформы «Электронная бизнес-кооперация» за счет размещения на ней государственного и муниципального заказа, а также потребностей предприятий, входящих в крупные промышленные холдинги, такие как «Северсталь» и «ФосАгро».

«Сегодня в малом бизнесе задействованы 158 тысяч человек или 28% от общей численности занятых в экономике области. Всего на Вологодчине насчитывается 52 тысячи субъектов МСП. По этому показателю мы на четвертом месте в Северо-Западном федеральном округе. Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта за 2019 год составила 28,2 %, — сказал Олег Кувшинников, обращаясь к участникам видеоконференции.

Он подчеркнул,что, несмотря на серьезные ограничения, в регионе запустили в работу все промышленные предприятия области, 80% предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Губернатор лично поблагодарил тех, кто реализует социальные и благотворительные проекты по поддержке населения и медицинских учреждений.

«Благодарю всех предпринимателей, в том числе представителей среднего и малого бизнеса, которые находят сейчас возможность помочь своим землякам. Тех, кто привозит горячую пищу и кофе врачам, тех, кто помогает многодетным семьям. Вся помощь важна, вся помощь ценна. И за всю эту помощь я от лица руководства области вам благодарен. Как и благодарен всем бизнесменам, которые продолжают в это непростое время платить зарплату своим сотрудникам», — отметил Олег Кувшинников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, по инициативе губернатора совместно с бизнесом ведется разработка комплексной антикризисной программы. И одним из ее главных направлений должен стать проект «Синергия роста 2.0», направленный на выстраивание производственных цепочек локомотивов региональной экономики, закупок ими товаров и услуг у малых и средних предприятий области. С инициативой реализации этого проекта выступили губернатор Олег Кувшинников и глава «Северстали» Алексей Мордашов еще в 2012 году.

«В основу проекта положено объединение крупного, среднего и малого бизнеса с целью обеспечения синергетического эффекта от их совместной деятельности. Правительство области заинтересовано в развитии внутрирегионального кооперационного взаимодействия, в увеличении объема закупок товарно-материальных ценностей и услуг между предприятиями крупного, среднего и малого бизнеса, работающими в нашем регионе», — отметил Олег Кувшинников.

Сегодня в проекте задействованы уже 12 ведущих компаний региона. В их числе ПАО «Северсталь», АО «Апатит» (группа компаний «ФосАгро»), ОАО «Северсталь-метиз», АО «Вологодский оптико-механический завод», ПАО «ОГК-2» − Череповецкая ГРЭС», АО «Череповецкий литейно-механический завод», АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», ПАО «МРСК Северо-Запад» «Вологдаэнерго», АО «Вологодская областная энергетическая компания» и другие. Они закупают товары и услугу более чем у 2 тысяч субъектов МСП.

Директор по ремонтам дивизиона «Северсталь Российская сталь», президент Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области Сергей Добродей сообщил, что примерно треть поставщиков у металлургического холдинга сегодня - 819 организаций - из Вологодской области. По словам заместителя генерального директора АО «Апатит» Игоря Карякина, сегодня компания приобретает у местных поставщиков товаров и услуг ежегодно в общей сложности примерно на три миллиарда рублей.

Ключевым звеном проекта «Синергия роста» выступает цифровая платформа «Электронная бизнес-кооперация», на которой крупные компании и размещают свои заказы. По словам мэра Череповца Вадима Германова, сегодня в этой системе зарегистрированы 340 предприятий, размещены более 18 тысяч заказов крупных компаний.

Как подчеркнул губернатор, старт проекта «Синергия роста 2.0» предусматривает не только расширение заказов со стороны ведущих предприятий области, направленных на поддержку субъектов МСП, вовлечение в него новых крупных игроков, но и серьезное расширение возможностей цифровой платформы.

«Мы должны максимально широко распахнуть платформу бизнес-кооперации для предпринимателей области. Помимо заказов со стороны крупных предприятий на ней должны размещаться также государственные и муниципальные закупки. Кроме того, мы намерены договориться с руководством «Северстали» и «ФосАгро», чтобы они размещали в этой системе и заказы предприятий из других регионов, входящих в их холдинги», — отметил Олег Кувшинников.

По мнению главы региона, эти решения не только обеспечат загрузкой малый и средний бизнес региона, но и позволят повысить конкурентоспособность вологодских предприятий, которым сегодня приходится работать в жестких условиях.

Окончательно проект «Синергия роста 2.0» будет закреплен в специальных соглашениях между правительством области, мэриями городов, руководителями крупных компаний и представителями МСП.