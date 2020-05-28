02 Сентября 2020
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Общество Северо-Западный ФО Вологодская область
семья года 2020, всероссийский конкурс, логотип (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

Пять вологодских семей будут представлять регион во всероссийском конкурсе "Семья года - 2020

Региональный этап конкурса «Семья года - 2020» в Вологодской области завершился определением пяти семей, который представят регион на федеральном уровне. Организаторами всероссийского конкурса «Семья года» являются министерство труда и социальной защиты РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, регион ежегодно не просто участвует в конкурсе. Представители Вологодчины занимают призовые места на Всероссийском уровне конкурса. В 2016 году ( этого года стали проводить конкурс) лучшими стали жители Тарногского района. Они одержали победу в номинации «Семья - хранитель традиций». В 2017 году семья из Грязовецкого района была отмечена в номинации «Сельская семья». В 2018 - 2019 годах в номинации «Молодая семья» победили жители Вологды и Череповца.

Региональный этап проводят в форме областного фестиваля «Семейный лад». Фестиваль уже успел полюбиться вологжанам, год от года в нем участвует все больше семей.

«В этом году региональный этап конкурса «Семья года - 2020» проходил в режиме онлайн в связи с эпидемиологической ситуацией. К участию в нем подключились все районы области, а также Вологда с Череповцом. Всего поступило 102 заявки по пяти номинациям. В каждой из них организационный комитет определил семью-победителя. Материалы, документы и рассказы о них будут направлены в федеральный оргкомитет для того, чтобы наши победители были признаны на российском уровне», - рассказала заместитель губернатора области Лариса Каманина.

Так, в номинации «Многодетная семья» лучшей стала семья Шемякиных из Чагодощенского района. В номинации «Молодая семья» отмечена семья Авдеевых из Вологодского района. Семья Пахолковых из Великоустюгского района одержала победу в номинации «Сельская семья». В номинации «Золотая семья» лучшей признана семья Болотовых из Вожегодского района. «Семьей - хранителем традиций» стала семья Смирновых из Шекснинского района. Шестая номинация - «Замещающая семья». Она дополнительно установлена в Вологодской области, в этом году поступило 11 заявок.

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Пять вологодских семей будут представлять регион во всероссийском конкурсе "Семья года - 2020

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Теги: семья года -2020, фестиваль семейный лад, лариса каманина, региональный этап



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