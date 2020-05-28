Канадский суд допустил возможность экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США

Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия заслушал дело финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Судьи подержали доводы стороны обвинения и постановили, что гражданка Китая может быть выдана Соединённым Штатам.

Однако это не означает, что экстрадиция начнётся немедленно. Как передаёт BBC, в июне состоятся слушания, в ходе которых оценят законность действий канадских властей во время задержания Мэн. Даже если в итоге суд постановит передать её в США, решение об экстрадиции должен принять также министр юстиции Канады. Кроме того у подсудимой есть возможность подать апелляцию. Как отмечает BBC, некоторые дела об экстрадиции тянулись годами.

Ранее МИД КНР давал понять, что выдача Мэн Ваньчжоу в США, где ей угрожает до двадцати лет тюрьмы, ухудшит китайско-канадские отношения. Дипломаты требовали немедленно дать ей возможность вернуться на родину.