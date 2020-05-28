Безопасные и качественные. Как, где и кто ведет в Нижневартовске дорожное строительство.

Северное лето, как известно, короткое. А начавшаяся еще в прошлом году в Нижневартовске дорожная революция, несмотря ни на какие трудности, вызванные распространением коронавирусной инфекции, будет продолжена.

Строительство и ремонт дорог проводят в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и с применением такого механизма государственно-частного партнерства как контракт жизненного цикла (КЖЦ). Благодаря проводимым мероприятиям в этом году протяженность дорог города увеличится почти на 2,1 километра.

Строительство дорог

Крайне важно, что конкурсы и аукционы на муниципальные контракты по ремонту и строительству нижневартовских дорог были проведены заранее. Еще до так называемого режима самоизоляции, который осложнил жизнь российских городов. В результате конкурсных процедур были определены подрядчики. В качестве генерального подрядчика по объектам строительства выступают ООО «ВОРТ» (Улица Мира, Нововартовская, Романтиков) и АО ГК «Северавтодор» (Улица Пикмана).

Директор МКУ "Управление капитального строительства города Нижневартовск" Иван Силецкий в разговоре с Накануне.RU отметил, что в этом году работы уже идут на пяти участках – улицы Мира (от Героев Самотлора до Восточного обхода), Романтиков (от Профсоюзной до Мира), Нововартовская (от Героев Самотлора до Летней), Пикмана (от Мусы Джалиля до Чапаева), проезд к Центральной больнице.

"В мае подрядчики приступили к работам. Так как наша отрасль попала в постановление губернатора Югры и работу не останавливали, проблем никаких нет. С подрядчиками еженедельно совещаемся, они говорят, что вопросов нет", - сказал Силецкий.

"Основная часть работ – Мира, Романтиков, Нововартовская – связана с развитием Восточного района, где возводится жильё. То есть, нужна улично-дорожная сеть. Например, по Пикмана – участок, который будет идти параллельно улице 60 лет Октября и разгрузит её. Когда открывают зимники, в старой части города образуется большая транспортная нагрузка. Что касается больницы, то тут важно заняться благоустройством", - сказал Иван Силецкий.

Генеральный директор компании-подрядчика "Ворт" Андрей Молчанов рассказал Накануне.RU, что сложностей в рамках строительства дорог нет. "Работаем не первый год и не по первому контракту. С 2014 года компания строит дороги в Нижневартовске. Например, в прошлом году сдали два участка улицы Ленина и участок улицы Мира", - сказал Молчанов.

По словам Андрея Молчанова, те сотрудники, которые должны быть задействованы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", несмотря на введение "коронавирусных" ограничений, оперативно приступили к работе. Основные сложности, конечно, связаны с необходимостью осуществлять производственную деятельность в новых условиях. Предприятию необходимо было быстро провести "антивирусные" мероприятия – обработать транспорт, места, где рабочие питаются, снабдить масками и провести иные действия, которые диктует санэпидемиологическая обстановка.

В 2020 году компания проводит строительные работы по улицам Романтиков, Мира, Нововартовской.

"Романтиков мы заканчиваем. По контракту, эту улицу надо сдавать в сентябре, но мы с заказчиком приняли решение сделать это уже в августе. Это необходимо для того, чтобы успеть к запуску перед новым учебным годом расположенной там школы. Второй этап улицы Мира будет готов в октябре. Нововартовскую будем сдавать в следующем году. Сейчас здесь идёт строительство сетей и отсыпка земляного полотна", - рассказал генеральный директор компании "Ворт".

Молчанов также уточнил, что раньше срока улицы Мира и Нововартовскую сдавать к приемке дорожники не планируют, так как здесь есть технологические сложности, связанные с заболоченностью местности. "Участок, о котором мы говорим, очень нужен. Надо всё сделать по технологии и вовремя. Там торф – до 5 глубиной, нужно его убрать, заместить грунт", - пояснил Андрей Молчанов.

Отметим, что стоимость строительства улицы Мира – 296 млн руб. (из них 213 уже освоено), Романтиков – 93,8 млн руб. (40 млн руб. освоено в 2019 г., контракт рассчитан на два года), Нововартовской – 251,5 млн руб. (компания сейчас строит её за свой счёт, исходя из договоренностей с городскими властями).

Строительством дорог по улице Пикмана от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева занимается компания АО ГК «Северавтодор». Здесь тоже уже вовсю идут рабочие процессы с соблюдением санитарно-эпидемиологических ограничений. Срок сдачи этого участка - 31 декабря 2020 года. Отметим, строительство дороги по улице Пикмана было одним из поручений главы города Василия Тихонова.

Еще один объект, где трудятся бригады АО Г "Северавтодор" - проезд со стороны улицы Северной к строящейся больнице. Это двухполосная дорога длиной 542 метра. Она предназначена для обеспечения комфортного и безопасного функционирования больницы. Здесь же будет оборудована автомобильная парковка для посетителей.

«На строительство дороги заключен контракт полного жизненного цикла. Это значит, что наша компания занимается не только строительством проезда к больнице, но и полностью обслуживает его в течение 6 лет после сдачи объекта в эксплуатацию. Работы будут закончены в ноябре этого года», - говорит генеральный директор ОАО «Северавтодор» Валерий Фомагин.

КЖЦ обуславливает прямую зависимость подрядчика от качества его собственной работы. После окончания строительства подрядчик будет содержать дорогу, а сдать ее он должен в нормативном состоянии. Такой долгосрочный контракт позволит подрядной организации быть уверенной в завтрашнем дне.

«КЖЦ - схема, когда подрядная организация проектирует, строит дорогу и после ее эксплуатирует. По контракту на проектирование и строительство отведено 1,5 года и еще шесть лет эксплуатации. В Югре в рамках КЖЦ городские дороги еще не строили. Это новый опыт», - рассказал заместитель главы города, директор департамента строительства администрации Нижневартовска Виктор Ситников.

Ремонт дорог

Глава столицы Самотлора Василий Тихонов поручил начать ремонт городских дорог в 2020 году раньше запланированного контрактами срока. Погода нынешней весной позволила раньше развернуть массовую кампанию по обновлению городских магистралей. Стоит отметить, что в предыдущие годы асфальтирование в Нижневартовске по объективным причинам начинали не ранее конца мая. В этом году, как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ администрации Нижневартовска, департамент ЖКХ города провел переговоры с местным предприятием ООО «Нижневартовскдорсервис» («НВДС») об открытии асфальтобетонного завода раньше запланированного срока, что и позволило начать в городе ямочный ремонт на дорогах заблаговременно.

Благодаря обновлению одной из самых безопасных станет с 2020 года улица Индустриальная. До конца сентября на участке от улицы Мира до монумента «Покорителям Самотлора» дорожники должны провести асфальтирование, обновить заезды, нанести разметку. Подрядчику ООО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКДОРСТРОЙ» (г. Сургут) предстоит выполнить дорожные мероприятия на участке протяженностью 2,83 км. Это самый большой объем работы в этом году в рамках нацпроекта #БКАД.

«Два года назад подрядчик выполнил работы на первом участке. Он составил два километра: от монумента «Покорителям Самотлора» до перекрестка с улицей Авиаторов. В этом году продолжим работу в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Разделительное ограждение будет установлено в створе улиц Авиаторов и Ленина», - отметил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации города Максим Коротаев.

Общая стоимость этих работ составляет около 5 миллионов рублей. Приступить к обустройству разделительного ограждения запланировано с июня. Протяженность ограждения составит 878 погонных метров. Стоимость работ – примерно 5,2 млн рублей. Подрядчиком здесь выступает «ООО «Меганефть» (г. Тюмень).

Стоит отметить, что строительство этого барьерного сооружения - конкретный результат диалога городской власти и общественности. Необходимость создания барьерного сооружения обосновывал член Общественной палаты города Нижневартовска Николай Суркин. С этим предложением он сначала обратился к главе города Василию Тихонову. Глава города поручил профильным службам проанализировать ситуацию. В августе 2017 года на встрече с участием общественников, депутатов городской Думы, сотрудников администрации города и отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Нижневартовску было принято решение о целесообразности разделения транспортных потоков встречного направления на улице Индустриальной.

И это не единичный случай. В мэрии Нижневартовска умеют не только прислушиваться к общественности, но и эффективно организовать диалог с неравнодушными горожанами, использовать потенциал жителей города как в хорошем смысле контролеров того же дорожного строительства.

"Коронавирус контролю не мешает – езжу в маске и перчатках, - поделился с Накануне.RU своим опытом член Общественной палаты столицы Самотлора Арзу Исмаилов. – Идёт четвёртый год, как я работаю в общественной палате Нижневартовска. За это время принял в общественной приемке 100 участков дорог, и не было ещё такого, чтобы дорога была сдана с первого раза. Без замечаний не было. Если палата не примет, дорогу не сдадут.

"Общее состояние дорог за последний год улучшилось,»- считает Исмаилов. И приводит в пример улицы Ленина, Кузоваткина, Интернациональную.

Его коллега по палате Марат Исмагилов в разговоре с Накануне.RU отметил, что потребность в общественном контроле дорожного строительства возникнет несколько позже. "Сейчас дорожникам мешать не надо, идут подготовительные работы. В любом случае, соблюдаем предписания Роспотребнадзора", - сказал Исмагилов.

Важно, что в Нижневартовске городские власти и подрядчики внимательно относятся к общественному контролю, реагируют на все замечания жителей.

"Мы – общественники, представители горожан, которые ходят и ездят по дорогам. Если надо, скажем, перенести пешеходный переход или остановку - реакция адекватная. Я работаю на приёмках дорог более четырёх лет, подрядчикам мы халтурить не даём. Отвозим покрытия в лабораторию, все проверки идут под нашим контролем. У меня и Арзу Исмаилова есть право подписи именно по приёмке дорог. То есть, без наших подписей дороги не принимают. В прошлом году часто выезжали, чтобы не доводить до того, что дорогу сделали, а потом переделывать надо. Исправляли на корню. Три – три с половиной года назад, когда общественники только начинали контролировать строительство и ремонт дорог, был пример, когда участок заставили полностью переделывать," - рассказал Марат Исмагилов.

Дорожное обновление в столице Самотлора в этом сезоне идет полным ходом. И, кажется, в этом процессе все задействованные структуры понимают свою ответственность.

Справка. По данным департамента ЖКХ администрации города Нижневартовска, в 2020 году в рамках национального проекта в Нижневартовске запланировано отремонтировать 17 участков дорог, вместо 15 обозначенных ранее. Общий объем финансирования составит более 740 млн рублей, которые поступят из федерального, окружного и городского бюджетов.

По информации управления капитального строительства города Нижневартовска, в запланировано строительство дорог:

- участок улицы Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода: (1, 2 этап) - 296,1 млн. руб. (из федерального бюджета - 33,3 млн. руб., из бюджета Югры - 226,6 млн. руб., из бюджета города Нижневартовска - 36,1 млн. руб.);

- участок улицы Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней: (1 этап - участок автодороги улицы Нововартовской от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова) – 251,5 млн. руб. (из федерального бюджета).

- Улица №20 (Романтиков) от улицы №22 (Профсоюзная) до улицы Мира г. Нижневартовска» - 93,8 млн. руб. ( из бюджета Югры– 89,1 млн. руб., из бюджета города Нижневартовска – 4,7 млн. руб.).

- улица Пикмана от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева: 160,1 млн. руб. (из бюджета города Нижневартовска).