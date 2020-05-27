Получение земельных участков и питание младших школьников. Вологодская дума одобрила губернаторские инициативы

02 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Северо-Западный ФО Вологодская область
земельные участки, поле, трава (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Получение земельных участков и питание младших школьников. Вологодская дума одобрила губернаторские инициативы

Принятые сегодня на заседании областной думы Вологодчины изменения по процедуре получения в собственность земельных участков будут способствовать максимальной информированности граждан о текущем состоянии очередности и значительно более удобным сделают сам процесс для граждан, передает корреспондент Накануне.RU.

Как известно, земельные участки бесплатно могут быть предоставлены в собственность многодетным семьям, погорельцам, медицинским работникам, обманутым дольщикам.

«Граждане смогут получать сведения о состоянии очереди на получение земельного участка и контролировать ее продвижение на сайте Департамента имущественных отношений области или органа местного самоуправления», - пояснил заместитель главы региона Эдуард Зайнак.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, сейчас в очереди на получение земельных участков в регионе более 8000 заявителей. При этом, взамен земельного участка многодетные семьи могут получить и единовременную выплату в размере 224 000 рублей в рамках программы губернатора Вологодской области «Земельный сертификат». Такую возможность уже использовали около 1000 многодетных семей.

Повестка сегодняшнего заседания Вологодской областной думы состояла из рассмотрения 15 законов области, 11 из которых внесены губернатором региона. Большинство принятых актов направлены на уточнение действующего областного законодательства или приведение его в соответствие с федеральным.

Но одной из важных инициатив, одобренных депутатами, стал закон области, предусматривающий бесплатное обеспечение учеников начальных классов питанием в школах. По решению Олега Кувшинникова в Вологодской области бесплатным питанием в школах учеников 1-4 классов начнут обеспечивать уже с 1 сентября 2020 года.

«Сегодня законопроект поддержан депутатами, - рассказал Эдуард Зайнак. – Это позволит уже в июне заключить соглашение с Министерством просвещения России и получить федеральные средства на реализацию этой инициативы. Данная мера поддержки коснется 60 тысяч школьников».

С нового учебного года будет увеличена стоимость питания в школах Вологодчины для учащихся 5-11 классов из малоимущих или многодетных семей, а также учеников, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, – всего около 20 тысяч школьников. Стоимость льготного питания для них будет увеличена с 50 до 63 рублей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Получение земельных участков и питание младших школьников. Вологодская дума одобрила губернаторские инициативы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: земельные участки для многодетных, школьники младших классов вологодчины, эдуард зайнак, олег кувшинников,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети