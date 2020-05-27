Получение земельных участков и питание младших школьников. Вологодская дума одобрила губернаторские инициативы

Принятые сегодня на заседании областной думы Вологодчины изменения по процедуре получения в собственность земельных участков будут способствовать максимальной информированности граждан о текущем состоянии очередности и значительно более удобным сделают сам процесс для граждан, передает корреспондент Накануне.RU.

Как известно, земельные участки бесплатно могут быть предоставлены в собственность многодетным семьям, погорельцам, медицинским работникам, обманутым дольщикам.

«Граждане смогут получать сведения о состоянии очереди на получение земельного участка и контролировать ее продвижение на сайте Департамента имущественных отношений области или органа местного самоуправления», - пояснил заместитель главы региона Эдуард Зайнак.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, сейчас в очереди на получение земельных участков в регионе более 8000 заявителей. При этом, взамен земельного участка многодетные семьи могут получить и единовременную выплату в размере 224 000 рублей в рамках программы губернатора Вологодской области «Земельный сертификат». Такую возможность уже использовали около 1000 многодетных семей.

Повестка сегодняшнего заседания Вологодской областной думы состояла из рассмотрения 15 законов области, 11 из которых внесены губернатором региона. Большинство принятых актов направлены на уточнение действующего областного законодательства или приведение его в соответствие с федеральным.

Но одной из важных инициатив, одобренных депутатами, стал закон области, предусматривающий бесплатное обеспечение учеников начальных классов питанием в школах. По решению Олега Кувшинникова в Вологодской области бесплатным питанием в школах учеников 1-4 классов начнут обеспечивать уже с 1 сентября 2020 года.

«Сегодня законопроект поддержан депутатами, - рассказал Эдуард Зайнак. – Это позволит уже в июне заключить соглашение с Министерством просвещения России и получить федеральные средства на реализацию этой инициативы. Данная мера поддержки коснется 60 тысяч школьников».

С нового учебного года будет увеличена стоимость питания в школах Вологодчины для учащихся 5-11 классов из малоимущих или многодетных семей, а также учеников, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, – всего около 20 тысяч школьников. Стоимость льготного питания для них будет увеличена с 50 до 63 рублей.