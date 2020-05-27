В Югре режим самоизоляции продлен до 15 июня

Губернатор Югры Наталья Комарова продлила режим обязательной самоизоляции до 15 июня включительно, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее постановление опубликовано региональным оперштабом по противодействию коронавирусу.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Югре сегодня выросло на 75 (до 1 тыс. 924). Среди лидеров по новым случаям – Мегион (19), Сургутский (9) и Ханты-Мансийский районы (7).

Также ранее стало известно, что режим самоизоляции продлен в Москве до 14 июня.