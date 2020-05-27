В Свердловской области из-за вспышки коронавируса на складах "Красное и белое" возбуждено уголовное дело

В Свердловской области из-за вспышки коронавируса на складах соучредителя сети "Красное и белое" возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

С 5 по 26 мая среди сотрудников склада было зафиксировано 180 случаев коронавируса. Всего на складских помещениях работали 870 человек, из них 509 - жители Екатеринбурга, 361 житель Свердловской области. В ведомстве сообщили, что из-за вспышки COVID-19 сотрудников склада "Абсолют", была проведена проверка.

"По результатам прокурорской проверки зафиксировано, что в условиях необходимости принятия дополнительных мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции и введения ограничительных мероприятий на складе не были соблюдены требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - говорится в сообщении.

Материалы проверки были направлены в органы предварительного следствия для дачи уголовно-правовой оценки на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). Сегодня следствием было возбуждено уголовное дело. Ход его расследования контролирует прокуратура.

Напомним, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев пригрозил отозвать лицензию у сети магазинов "Красное и белое".