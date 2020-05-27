Воронежская городская дума приняла решения о мерах поддержки предпринимателей и одобрила использование сети интернет при проведении общественных слушаний

Состоявшееся очередное заседание городской думы Воронежа было насыщено различными вопросами. В частности, рассматривались кадровые согласования. Депутаты единогласно согласовали кандидатуру Владимира Левцева на должность заместителя главы администрации по градостроительству и кандидатуру Вадима Башилова на должность руководителя управы Левобережного района.

Современная новация - общественные обсуждения в Воронеже теперь могут проводиться посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет - также была одобрена депутатским корпусом в процессе рассмотрения и голосования по Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городе Воронеже.

«Помимо публичных слушаний, которые проходят у нас в формате приглашения людей на конкретную дату, в конкретное место, то есть, оффлайн, в проект вносится такое понятие как «общественные обсуждения» которые будут проходить в онлайн режиме. Но при этом на электронной площадке, на которой будут размещены конкретные проекты, будут видны все бурные споры, предложения и замечания граждан, заинтересованных в обсуждении того или иного проекта», - пояснил председатель постоянной комиссии по градостроительной деятельности и земельным отношениям Воронежской городской Думы Иван Кандыбин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы, при проведении общественных обсуждений будет задействован сайт «Активный электронный гражданин» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (e-active.govvrn.ru).

Предполагается, что на обсуждения или публичные слушания будут выносить проект Генерального плана, проекты изменений в него; проект Правил землепользования и застройки, проекты изменений в них; проекты планировки территории, проекты изменений в них; проекты межевания территории, проекты изменений в них; проект Правил благоустройства территорий, проекты изменений в них; проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Ответственной за организацию и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений является комиссия по землепользованию и застройке городского округа город Воронеж по вопросам градостроительной деятельности. По вопросам проекта правил благоустройства территорий, проектам изменений в них - специально создаваемая комиссия.

Также депутаты решили, что проекты правовых актов по вопросам, выносимым на общественные обсуждения, будут размещаться на официальном сайте администрации городского округа город Воронеж в сети Интернет, на сайте управления главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж в сети Интернет, а также на сайте «Активный электронный гражданин».

Кроме того, городские воронежские депутаты рассмотрели и одобрили комплекс мер поддержки предпринимателей и организаторов ярмарок. Учитывая, что торговая отрасль - одна из самых пострадавших в ситуации борьбы с распространением коронавирусной инфекции, вопросы поддержки предпринимателей крайне актуальны.

«Эти меры предусматривают право на отсрочку или рассрочку уплаты налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов. По обращению об освобождении от оплаты права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, если он был заключен до указов губернатора, - предоставляется 50% снижения платы за каждый календарный день действия ограничительных мер. Касается это только тех, кто осуществляет деятельность в отраслях наиболее пострадавших и вошедших в перечень, утвержденный правительством», - рассказал председатель постоянной комиссии по транспорту, промышленности, развитию малого и среднего бизнеса Воронежской городской Думы Олег Черкасов.

Владимир Ходырев - председатель Воронежской городской думы призвал парламентариев и мэрию не останавливаться на уже принятых мерах и рассмотреть дополнительные возможности поддержки отраслей и предпринимателей, пострадавшим от последствий коронавируса.

В текущем режиме парламентарии согласовали вопрос о приобретении жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года. Согласно принятым решениям, администрация города Воронежа будет закупать в 2020 году для переселения граждан из аварийного жилищного фонда через контрактную систему квартиры из расчета стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений не более 39 025 руб.