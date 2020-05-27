02 Сентября 2020
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Линия по производству медицинских масок (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня. Соответствующий указ опубликован на сайте мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Также с 1 июня ужесточается масочный режим: при любом выходе на улицу надо будет носить маску.

"Известия" сообщают, что во время совещания с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы предложил жителям столицы разрешить прогулки по графику, в тестовом режиме.

"Пожалуй, самое главное для граждан, вот эти месяцы которые многие из них просидели дома, даже без прогулок, очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в парке", — отметил он.

По словам Собянина, если разрешить выйти на улицу всем жителям Москвы, то количество народа на улицах будет как на первомайской демонстрации. Кроме того, мэр анонсировал возобновление непродовольственной торговли в Москве с 1 июня.

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Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня

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Теги: Сергей Собянин, самоизоляция, карантин, коронавирус, прогулки, масочный режим



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