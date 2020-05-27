Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня. Соответствующий указ опубликован на сайте мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Также с 1 июня ужесточается масочный режим: при любом выходе на улицу надо будет носить маску.

"Известия" сообщают, что во время совещания с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы предложил жителям столицы разрешить прогулки по графику, в тестовом режиме.

"Пожалуй, самое главное для граждан, вот эти месяцы которые многие из них просидели дома, даже без прогулок, очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в парке", — отметил он.

По словам Собянина, если разрешить выйти на улицу всем жителям Москвы, то количество народа на улицах будет как на первомайской демонстрации. Кроме того, мэр анонсировал возобновление непродовольственной торговли в Москве с 1 июня.