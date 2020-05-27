Министр труда РФ Антон Котяков предложил увеличить размер пособия по безработице в три раза

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания по рынку труда, которое провел сегодня президент России Владимир Путин, предложил увеличить пособие по безработице всем потерявшим работу, в том числе тем, кто остался без заработка до начала пандемии коронавируса, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава Минтруда Антон Котяков высказал предложение увеличить размер пособия по безработице в три раза - до 4,5 тыс. руб. Сейчас его размер составляет 1,5 тыс. руб. Мера будет действовать три месяца.

"В этой же группе безработных, получающих минимальное пособие, оказались и те, кто прежде сам создавал рабочие места. Это индивидуальные предприниматели, которые были вынуждены были закрыть свои предприятия в связи с ограничениями". Для них он предложил на три месяца установить размер пособия 12 100 рублей", - заявил министр.

Также было предложено распространить доплату в 3 тыс. руб. для детей до 18 лет на тех, кто потерял работу до 1 марта.

Еще одно предложение от министерства касается удаленной работы. Ведомство предлагает закрепить удаленную и комбинированную занятость в Трудовом кодексе. Было отмечено, что около 5,6 млн россиян сейчас работают удаленно.

Напомним, количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 1,9 млн человек. Треть обратившихся в центры занятости потеряли работу после 1 марта, 23% - до 1 марта. Пик безработицы Минтруд РФ прогнозирует на III квартал.