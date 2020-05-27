Киевский суд признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской

Окружной административный суд Киева признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской. Об этом сообщил депутат Рады Максим Бужанский, который опубликовал скан решения суда.

В 2017 году издание "Страна" направило официальный запрос в Институт нацпамяти: является ли символика дивизии СС "Галичина" нацистской и подпадает ли под запрет согласно закону об осуждении тоталитарных режимов? Там ответили, что нет, так как в законе нет упоминания этой гитлеровской дивизии.

После этого глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский подал в суд иск к Институту нацпамяти и его бывшему руководителю Владимиру Вятровичу.

В сегодняшнем решении суда говорится о том, что вердикт Института является противоправным. И что Институт обязан воздержаться от любых действий по публичному использованию символики дивизии СС "Галичина" или распространению сведений, что она не является символикой нацистского режима.

Решение суда еще может быть обжаловано.

"Очень большая Победа справедливости, здравого смысла и закона!!! Прекрасный финал к 75-й годовщине Победы над нацизмом. Выражаю огромную благодарность и уважение истцу, адвокату, судьям и всем, кто добился этого решения!" - написал Бужанский, который является одним из очень немногих депутатов от "Слуги народа", открыто выступающих против нацизма.

Напомним, в конце прошлого года новый глава Института нацпамяти Антон Дробович неожиданно заявил, что символика дивизии СС "Галичина" не способствует консолидации общества. Правда, потом он выступил против Дня Победы как чуждого для подобных ему украинцев.

14-я гренадерская дивизия Ваффен-СС "Галичина" была сформирована из местных жителей прогитлеровской ориентации в 1943 году. В тексте присяги, в частности, говорилось: "Я присягаю Немецкому Вождю и Верховному Командующему Немецкой Армии Адольфу Гитлеру в неизменной верности и послушании. Я торжественно обязуюсь... верно и преданно служить Немецкой Армии".