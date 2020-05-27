Киевский суд признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской

02 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Львов, марш дивизии СС &quot;Галичина&quot; (2018) | Фото: antifashist.com

Киевский суд признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской

Окружной административный суд Киева признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской. Об этом сообщил депутат Рады Максим Бужанский, который опубликовал скан решения суда.

В 2017 году издание "Страна" направило официальный запрос в Институт нацпамяти: является ли символика дивизии СС "Галичина" нацистской и подпадает ли под запрет согласно закону об осуждении тоталитарных режимов? Там ответили, что нет, так как в законе нет упоминания этой гитлеровской дивизии.

После этого глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский подал в суд иск к Институту нацпамяти и его бывшему руководителю Владимиру Вятровичу.

В сегодняшнем решении суда говорится о том, что вердикт Института является противоправным. И что Институт обязан воздержаться от любых действий по публичному использованию символики дивизии СС "Галичина" или распространению сведений, что она не является символикой нацистского режима.

Решение суда еще может быть обжаловано.

"Очень большая Победа справедливости, здравого смысла и закона!!! Прекрасный финал к 75-й годовщине Победы над нацизмом. Выражаю огромную благодарность и уважение истцу, адвокату, судьям и всем, кто добился этого решения!" - написал Бужанский, который является одним из очень немногих депутатов от "Слуги народа", открыто выступающих против нацизма.

Напомним, в конце прошлого года новый глава Института нацпамяти Антон Дробович неожиданно заявил, что символика дивизии СС "Галичина" не способствует консолидации общества. Правда, потом он выступил против Дня Победы как чуждого для подобных ему украинцев.

14-я гренадерская дивизия Ваффен-СС "Галичина" была сформирована из местных жителей прогитлеровской ориентации в 1943 году. В тексте присяги, в частности, говорилось: "Я присягаю Немецкому Вождю и Верховному Командующему Немецкой Армии Адольфу Гитлеру в неизменной верности и послушании. Я торжественно обязуюсь... верно и преданно служить Немецкой Армии".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Киевский суд признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, нацизм, СС Галичина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети