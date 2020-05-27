02 Сентября 2020
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Политика Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Моор рассказал Хуснуллину о реализации проекта "Жилье" в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в работе правительственной комиссии по региональному развитию, заседание провел заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Обсуждались меры по поддержке строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.

По информации главного управления строительства, в рамках регионального проекта "Жильё" до 2024 года в Тюменской области необходимо ввести более 11 миллионов квадратных метров жилья. В 2020 году - 1 миллион 756 тысяч.

В регионе осуществляют свою деятельность 89 застройщиков многоквартирных домов. Ведется строительство 216 жилых зданий общей площадью 2,9 миллиона квадратных метров. За первый квартал уже введено 221,8 тысяч квадратных метров жилья.

В апреле текущего года в регионе наблюдалось некоторое сокращение объемов продаж новостроек. По мнению специалистов, уже сейчас ситуация начинает меняться в лучшую сторону, покупательская активность растет, в том числе в связи с запуском федеральной программы льготной ипотеки по ставке 6,5 процентов годовых.

По мнению губернатора Александра Моора, реализацию всех региональных жилищных программ в 2020 году правительство Тюменской области сможет продолжить в полном объеме, на эти цели выделено более 5 миллиардов рублей.

В ходе заседания президиума (штаба) правительственной комиссии было принято решение о создании на региональном и муниципальном уровнях координационных штабов для обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов в рамках реализации национальных проектов и государственных программ.

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Моор рассказал Хуснуллину о реализации проекта "Жилье" в Тюменской области

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Теги: александр моор, марат хуснуллин, жилье



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