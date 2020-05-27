Число официально зарегистрированных безработных в России составляет 1,9 миллиона человек

Количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 1,9 млн человек. Такие данные привел президент России Владимир Путин во время совещания по рынку труда, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава государства заявил, что сохранение рабочих мест и доходов российских семей является важнейшим приоритетом и призвал глав регионов с вниманием относиться к проблемам безработицы.

"Обращаюсь и к федеральным ведомствам, и к коллегам в регионах Российской Федерации: внимание к проблемам безработицы должно быть максимальным. Хочу это подчеркнуть - максимальным на всех уровнях власти", - заявил глава государства, подчеркнув, что на первом месте должны быть люди.