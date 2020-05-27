Высокинский о ЦГБ №1 Екатеринбурга: "Ждем итогов расследования деятельности отдельных руководителей"

02 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Александр Высокинский (2020) | Фото: Накануне.RU

Высокинский о ЦГБ №1 Екатеринбурга: "Ждем итогов расследования деятельности отдельных руководителей"

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о ситуации в центральной городской клинической больнице №1, где ранее произошла вспышка коронавируса. Также мэр сообщил, как обстоят дела в автотранспортных предприятиях.

Как заявил Высокинский на сегодняшнем брифинге, после вспышки COVID-19 в первой больнице была проведена проверка Роспотребнадзора. Обнаружена масса нарушений, за которые суд наложил на учреждение штраф в размере 100 тысяч рублей.

"Теперь мы ждем итогов расследования деятельности отдельных руководителей. После этого будут приниматься решения", - заверил мэр.

Лаборатория, где проводится проверка на коронавирус в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Также он рассказал о ситуации в городских АТП, где была отмечена заболеваемость коронавирусом среди сотрудников. По его словам, в АТП-3 вспышки больше нет, а в АТП-6 проверяются отдельные случаи. При этом часть общежитий по-прежнему закрыта на карантин из соображений безопасности.

"Транспортные предприятия города работают в обычном режиме", - добавил Александр Высокинский.

Напомним, сегодня было официально объявлено, что Свердловская область подошла к пику заболеваемости коронавирусом.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Высокинский о ЦГБ №1 Екатеринбурга: "Ждем итогов расследования деятельности отдельных руководителей"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Высокинский, больница, АТП, коронавирус, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.05.2020 09:14 Мск В Екатеринбурге оштрафовали больницу, врачей которой заставляли стирать маски дома

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети