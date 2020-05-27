Высокинский о ЦГБ №1 Екатеринбурга: "Ждем итогов расследования деятельности отдельных руководителей"

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о ситуации в центральной городской клинической больнице №1, где ранее произошла вспышка коронавируса. Также мэр сообщил, как обстоят дела в автотранспортных предприятиях.

Как заявил Высокинский на сегодняшнем брифинге, после вспышки COVID-19 в первой больнице была проведена проверка Роспотребнадзора. Обнаружена масса нарушений, за которые суд наложил на учреждение штраф в размере 100 тысяч рублей.

"Теперь мы ждем итогов расследования деятельности отдельных руководителей. После этого будут приниматься решения", - заверил мэр.

Также он рассказал о ситуации в городских АТП, где была отмечена заболеваемость коронавирусом среди сотрудников. По его словам, в АТП-3 вспышки больше нет, а в АТП-6 проверяются отдельные случаи. При этом часть общежитий по-прежнему закрыта на карантин из соображений безопасности.

"Транспортные предприятия города работают в обычном режиме", - добавил Александр Высокинский.

Напомним, сегодня было официально объявлено, что Свердловская область подошла к пику заболеваемости коронавирусом.