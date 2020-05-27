Свердловская область подошла к пику заболеваемости коронавирусом

Свердловская область уже подошла к пику заболеваемости коронавирусом. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков.

По его словам, сейчас нужно будет смотреть, как ситуация продолжит развиваться в ближайшие дни, уже прорабатывается вопрос о снятии ограничений. Креков отметил, что необходимые для этого медицинские мощности в регионе есть в достаточном количестве, высокотехнологичные медкойки остаются свободными.

По словам вице-губернатора, ближайший приоритет – обеспечить работу оздоровительных систем Свердловской области. Речь идет об открытии санаториев для взрослых и оздоровительных лагерей для детей.

Павел Креков напомнил, что вчера на Среднем Урале было больше выписанных из больниц, чем тех, кто заразился коронавирусом. Сегодня также выписались более 200 человек.

По его данным, основная часть заболевших – это работающие люди до 50 лет. Также выросло количество случаев COVID-19 среди детей, заболевание у них как правило протекает бессимптомно или в легкой форме.

"Категорию 65+ нам удалось сохранить и уберечь. Сейчас главное – не допустить вспышек, и тогда можно ожидать снижения заболеваемости", - добавил вице-губернатор.

Напомним, за минувшие сутки на Среднем Урале было подтверждено еще 235 случаев нового коронавируса.