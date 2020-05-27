02 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловская область подошла к пику заболеваемости коронавирусом

Свердловская область уже подошла к пику заболеваемости коронавирусом. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков.

По его словам, сейчас нужно будет смотреть, как ситуация продолжит развиваться в ближайшие дни, уже прорабатывается вопрос о снятии ограничений. Креков отметил, что необходимые для этого медицинские мощности в регионе есть в достаточном количестве, высокотехнологичные медкойки остаются свободными.

По словам вице-губернатора, ближайший приоритет – обеспечить работу оздоровительных систем Свердловской области. Речь идет об открытии санаториев для взрослых и оздоровительных лагерей для детей.

Павел Креков(2019)|Фото: Накануне.RU

Павел Креков напомнил, что вчера на Среднем Урале было больше выписанных из больниц, чем тех, кто заразился коронавирусом. Сегодня также выписались более 200 человек.

По его данным, основная часть заболевших – это работающие люди до 50 лет. Также выросло количество случаев COVID-19 среди детей, заболевание у них как правило протекает бессимптомно или в легкой форме.

"Категорию 65+ нам удалось сохранить и уберечь. Сейчас главное – не допустить вспышек, и тогда можно ожидать снижения заболеваемости", - добавил вице-губернатор.

Напомним, за минувшие сутки на Среднем Урале было подтверждено еще 235 случаев нового коронавируса.

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Свердловская область подошла к пику заболеваемости коронавирусом

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Теги: коронавирус, Креков, пик, Свердловская область



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