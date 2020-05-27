В Челябинской области порядка 1,5 млрд рублей направят на благоустройство дворов и общественных пространств

В Челябинской области в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2020 году будет реконструировано 217 общественных пространств и 209 дворовых территорий. На эти цели выделено порядка 1,5 млрд рублей из федерального и областного бюджетов, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор Алексей Текслер уделяет серьезное внимание проекту "Формирование комфортной городской среды". На этой неделе он провел межведомственное совещание, где обсудил реализацию федерального проекта. Глава региона отметил, что долгие годы вопросам качества городской среды уделяли недостаточное внимание, поэтому в рамках национальных проектов по решению Президента РФ это направление было выделено в отдельный федеральный проект.

"Мы с вами напрямую общались с жителями и знаем, как это важно, что жители постоянно обращают на это внимание. Благоустроенные дворовые территории, новые современные общественные пространства не просто украшают наши города, а создают необходимый уровень комфорта для жителей", – подчеркнул он.

Проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется в Челябинской области с 2017 года. За это время было благоустроено 429 общественных пространств и 1 тыс. 791 дворовая территория. В 2020 году будет реконструировано 217 общественных пространств и 209 дворовых территорий.

"Объем финансирования регионального проекта 1 млрд 479 млн руб., из них 1 млрд 264 млн средства федерального бюджета и 214 млн это областной и муниципальный бюджеты. Средства направлены во все 43 муниципальных образования. Всего будет благоустроено 426 объектов", - рассказал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Все контракты на проекты по благоустройству дворовых территорий заключены. Из 217 общественных территорий отконтрактовано 108.

"По срокам, контрактование по общественным территориям до 1 июля 2021 года, но мы планируем, чтобы в мае и середине июня контрактация уже была произведена, чтобы весь летний период шли активные работы по благоустройству", - отметил глава минстроя.

В Челябинске планируется благоустроить 93 дворовые территории и девять общественных пространств.

"По дворовым территориям полностью заключены контракты на 256 млн руб. Начаты работы на 25 дворовых территориях. Из девяти общественных пространств, заключен один контракт на благоустройство набережной озера Смолино на 23 млн руб. Работы уже начаты", - сообщил министр.

Особое внимание Алексей Текслер поручил уделить контролю за исполнением муниципалитетами сроков контрактации объектов благоустройства.

"Очевидно, что должны быть заранее разработаны проекты, пройдены все экспертизы, чтобы уже летом работы были завершены. Вот сегодня мы видим, что остаются вопросы. Меня это не устраивает, никто не мешал это сделать раньше, надо было просто подготовиться. Опять будем на сентябрь-октябрь по многим объектам выходить с завершением работ. Понятно, что люди хотят увидеть новые общественные пространства уже летом", – подчеркнул он.

Челябинская область активно участвует в Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2019 одним из победителей был признан Карабаш с проектом создания нового городского центра, а в 2020 году - Троицк с проектом реконструкции городского парка культуры им. Томина.

Как рассказал Виктор Тупикин, проект "Новый Карабаш" уже отконтрактован и начались работы по его реализации.

"Техническая готовность 2%, к концу года этот объект должен быть сдан. Там средства федерального бюджета 60 млн руб., 36 млн бюджет области и 8 млн местного бюджета. В этом году Троицк стал победителем с очень интересным проектом. Сейчас заключен контракт на разработку проектно-сметной документации. Будет в этом году проведена экспертиза, срок сдачи объекта сентябрь 2021 года. Мы сейчас будем рассматривать вопрос ускорения реализации этого проекта", - рассказал он.

На межведомственном совещании, которое провел губернатор, обсудили проекты, которые представят регион на конкурсе. Это Снежинск, Озерск, Кыштым, Усть-Катав, Аша, Нязепетровск, Миньяр и Юрюзань.

Например, Кыштым представит портфель проектов "Прошлое – в настоящем и будущем" по реконструкции объектов культуры и благоустройству общественных территорий, входящих в пешеходный туристический маршрут по историческому центру города. На региональном уровне проект набрал 93 балла из 100.

Стоит отметить, что ранее в рамках проекта уже завершена реконструкция Народного дома и благоустройство набережной, отремонтированы мосты на улицах Садовая и Освобождения Урала, проведен ремонт мемориала воинской славы у Вечного огня. В этом году муниципалитет получит средства на разработку научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Дом жилой ("Белый дом") и объекта регионального значения Ансамбля усадьбы заводовладельцами "Белый дом".

В новой заявке акцент сделан на набережной вдоль речки Кыштымки. В случае победы муниципалитет получит средства на благоустройство ещё одной набережной.

Нязепетровск на конкурсе представит проект "Родной берег", который предусматривает благоустройство набережной. Изначально проект планировалось назвать "Белый берег", поскольку для благоустройства набережной предполагается использовать светлый уфалейский мрамор, но остановились на названии "родной". В рамках проекта планируется сделать смотровую башню, пешеходный пандус вдоль городского пруда, который соединит исторический центр, пляж и спортивное ядро в северной части города, а также летнюю сцену на воде. В случае победы, муниципалитет получит федеральные и областные средства на реализацию проекта.

"Если не выиграем - будем реализовывать элементы. Обязательно будут "доски" (раньше на набережной были деревянные помосты из лиственницы), мощение, красивая изгородь, качели и скамейки – на сколько хватит средств", - рассказал глава Нязепетровского района Валерий Селиванов.

Алексей Текслер поручил минстрою области оказать содействие муниципалитетам в разработке проектно-сметной документации. Также из областного бюджета будет оказана финансовая поддержка.

"Возможности и средства есть, но важно их использовать эффективно, своевременно и по целевому назначению. Привлекать жителей для обсуждения планов по благоустройству, не забывать про озеленение, про сроки", - подчеркнул глава области.