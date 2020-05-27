02 Сентября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
молодежь, интернет (2015) | Фото: mk-turkey.ru

Летнюю занятость пермских школьников из-за карантина организуют в режиме онлайн

В связи с пандемией коронавируса летняя занятость пермских школьников в период действия режима полной самоизоляции будет организована в режиме онлайн, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

С 1 по 20 июня для детей в рамках проекта "ACTIVE CLUB Лето 2020" пройдут онлайн курсы по актерскому мастерству, улучшению дикции, осанки, а также разные конкурсы и акции. Организатором проекта выступает пермский центр детского творчества "Сигнал".

Всего в июне для школьников пройдут пять онлайн-курсов "В здоровом деле здоровый дух" - курс тренировок от руководителя студии современного танца "Доминанта" Юлии Весниной, Курс "TEST DRIVE в мир Актера" с руководителем студии "Овация" Дмитрием Колотовым включает в себя девять видеоуроков по таким темам, как "Артикуляция", "Эмоция", "Сценическое пространство", "Воображение".

Цикл нравственных сказок и их разбор ждет слушателей онлайн-курса "В гостях у сказки" с руководителем одноименной театральной студии Людмилой Королевой. В рамках курса "Красота. Здоровье. Голос" с руководителем театральной студии "Мы" Вероникой Слепцовой пройдут тренинги на снятие зажимов, развитие правильного дыхания, артикуляции, дикции. Онлайн-курс для взрослых "Знакомство с собой" от педагога-психолога Марины Зыбиной поможет разобраться в себе и заглянуть в свой внутренний мир.

Также в рамках проекта будут проходить конкурсы "Коллекционные фантазии", "Мой папа самый-самый…" и конкурс рисунков ко Дню города "Разноцветная Пермь".

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Летнюю занятость пермских школьников из-за карантина организуют в режиме онлайн

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Теги: коронавирус, covid19, карантин, летняя занятость, школьники



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