Горельеф на Плотинке в Екатеринбурге отобразит развитие уральской столицы за три десятилетия

Обозначена тема конкурса на лучший проект горельефа в Историческом сквере Екатеринбурга. Мэр города Александр Высокинский заявил, что к 300-летию столицы Урала на второй стороне плотины Городского пруда будет располагаться скульптура, отображающая развитие Екатеринбурга в восьмидесятые, девяностые, двухтысячные.

По изначальной задумке, еще несколько десятилетий назад, предполагалось, что горельеф будет расположен по обе стороны Плотинки, потому именно создание целостного художественного образа показалось жюри наиболее подходящим решением.

"Мы посчитали, что было бы правильным, если на этом горельефе будет изображено развитие Екатеринбурга – восьмидесятые, девяностые, двухтысячные. То, что было на нашем веку. Это должно быть в едином стиле", – рассказал градоначальник.

В Екатеринбурге уже есть памятник-барельеф со схожей концепцией. "Железные дороги в истории России" располагается в сквере у здания управления Свердловской железной дороги. Отборочный этап заявок для участия в конкурсе на разработку эскизного проекта горельефа продлится до 15 июня текущего года. По словам, Александра Высокинского, определять победителя конкурса будет не только жюри, но и сами горожане.