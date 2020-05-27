Чубайс объяснил свою цитату про "дохлую лошадь"

Сложившийся кризис в мировом ТЭК является звонком для переобдумывания стратегии развития России, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс, отвечая на вопрос про нефтяную иглу.

Напомним, ранее в интервью "Форбс" один из главных идеологов приватизации 90-х сравнил нефть с "дохлой лошадью", с которой "нужно слезать".

Чубайс пояснил свои слова: это не значит, что надо закрывать нефтяные месторождения, но нужно как можно раньше свернуть с этого пути. Необходимо ускорить темпы сокращения доли нефтегазовой отрасли в ВВП, считает глава "Роснано".

"Никто не говорит о какой-то дури, закрыть нефтянку, это какая-то нелепость, совершенно правильно было сказано, что нужно наращивать нефтехимию, газохимию, с углем сложнее, но тем не менее", - цитирует его РИА Новости.

Чубайс добавил, что хотел бы, чтобы его "избыточно броская" цитата про дохлую лошадь в этом смысле была услышана.

Депутат думы главного нефтедобывающего региона страны - ХМАО-Югры, почетный нефтяник Минтопэнерго России, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ Сергей Великий в беседе с Накануне.RU прокомментировал высказывание главы "Роснано".

По словам Сергея Великого, он находится под впечатлением от столь пафосного заявления, которое было сделано "исключительно ради пиара" и из заинтересованности "добавить номинанта в новые технологии".