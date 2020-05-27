Чубайс объяснил свою цитату про "дохлую лошадь"

02 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Анатолий Чубайс, генеральный директор ГК &quot;Роснанотех&quot; (2010) | Фото: http://www.iet.ru/files/persona/konf/Chubais.jpg

Чубайс объяснил свою цитату про "дохлую лошадь"

Сложившийся кризис в мировом ТЭК является звонком для переобдумывания стратегии развития России, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс, отвечая на вопрос про нефтяную иглу.

Напомним, ранее в интервью "Форбс" один из главных идеологов приватизации 90-х сравнил нефть с "дохлой лошадью", с которой "нужно слезать".

Чубайс пояснил свои слова: это не значит, что надо закрывать нефтяные месторождения, но нужно как можно раньше свернуть с этого пути. Необходимо ускорить темпы сокращения доли нефтегазовой отрасли в ВВП, считает глава "Роснано".

"Никто не говорит о какой-то дури, закрыть нефтянку, это какая-то нелепость, совершенно правильно было сказано, что нужно наращивать нефтехимию, газохимию, с углем сложнее, но тем не менее", - цитирует его РИА Новости.

Чубайс добавил, что хотел бы, чтобы его "избыточно броская" цитата про дохлую лошадь в этом смысле была услышана.

Депутат думы главного нефтедобывающего региона страны - ХМАО-Югры, почетный нефтяник Минтопэнерго России, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ Сергей Великий в беседе с Накануне.RU прокомментировал высказывание главы "Роснано".

По словам Сергея Великого, он находится под впечатлением от столь пафосного заявления, которое было сделано "исключительно ради пиара" и из заинтересованности "добавить номинанта в новые технологии".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Чубайс объяснил свою цитату про "дохлую лошадь"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: анатолий чубайс, дохлая лошадь, нефтегазовая отрасль



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.05.2020 11:50 Мск "Станцевать на костях умершей лошади ему не удастся". Почетный нефтяник ответил Чубайсу
Ранее 19.05.2020 08:43 Мск Чубайс призвал "слезть со сдохшей лошади" - нефти

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети