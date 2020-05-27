Путин попросил Собянина отправить московских врачей на помощь в регионы

Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Обсуждали эпидемиологическую ситуацию и подготовку к параду Победы 24 июня.

Собянин отметил: "Когда мы советовались об открытии промышленности и строительства, было много опасений, все-таки речь идет о сотнях тысяч людей. На 12 мая у нас работало примерно 366, сейчас – более 700 промышленных предприятий. Около 150 строек не останавливалось, сегодня работает более тысячи площадок. Это детские сады, школы, поликлиники, транспортное строительство, жилье и т.д. Одновременно мы зафиксировали прирост потока людей – на миллион человек в день. Это и общественный, и личный транспорт. И был риск, что будет динамика в худшую сторону. Мы ввели еще более жесткие требования к перемещениям на транспорте ( масочный и перчаточный режим). Мало кому эти меры нравятся, но результат-то следующий: у нас на 40% снизилось количество госпитализаций тяжелых больных. За эти две недели было бы видно, если бы что-то пошло не так и началось бы прибавление больных. Более чем на 40% уменьшилось количество выявляемых случаев заражений.

Можно говорить сегодня уже о следующих шагах. С 1 июня предлагаем открыть всю непродовольственную торговлю. В ней работает более 300 тыс. человек. Открыть часть бытовых услуг: ремонт, прачечные и т.д. Третье – самое главное – прогулки в парках, скверах, на улицах. Это очень, очень непростое решение. Я просто боюсь, что на улицах Москвы будет как на первомайской демонстрации. Поэтому мы хотим сделать это в тестовом режиме. По очереди граждане смогут выходить из домов. Пожить так неделю-другую", - рассказал мэр.

Путин отметил, что видел, как Собянин лично переживал за ситуацию в столице. "Это и моя оценка, и специалистов: в целом работа и ваша, и всей вашей команды, конечно, не без сбоев была, но очень ответственная, целенаправленная, взвешенная. Действовали на опережение и не теряли время. Ситуация в Москве стабилизируется. Объемы тестирования постоянно растут. Такой показательный факт: выписывается больше людей, чем поступает новых больных. Резерв коек более 10 тыс. Это крайне важно. Безусловно, это прямой результат принятых вами и вашей командой мер. И, конечно, работа самоотверженных медработников. Москва первой столкнулась с эпидемией. Уже очевидно, что тяжелые сценарии удалось миновать", - сказал Путин. Он попросил помочь регионам, где требуется дополнительная помощь.

"С учетом накопленного опыта и запаса прочности я бы попросил направить в регионы московских врачей. Это Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Забайкальский край. В ближайшие дни следует предусмотреть направление во Владимирскую и Псковскую область", - попросил Путин. Он также велел направить часть лекарственных запасов Москвы в регионах.

Собянин ответил, что помощь надо направлять незамедлительно, поскольку "через неделю там эта помощь и не нужна уже будет". "Сегодня и завтра мы обеспечим поездки наших врачей в первые четыре региона, которые вы назвали", - рассказал мэр Москвы. В регионы также направят аппараты ИВЛ и лекарства.

"Все организационные мероприятия по параду мы выверили с Минобороны. Мы полностью готовы к репетициям и проведению парада", - доложил Собянин.