"Дом.РФ" подготовил для медиков Прикамья льготные условия по ипотечному кредитованию

Весь медицинский персонал Пермского края, вне зависимости от категорий и наличия высшего медицинского образования, может взять ипотечный кредит на льготных условиях. Данную программу ипотечного кредитования подготовил банк "Дом.РФ". Подать заявку на получение кредита можно в режиме онлайн до 31 декабря текущего года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, в регионе работает более 31 тыс. 100 медработников, более 9,5 тыс. из которых врачи, а свыше 20 тыс. являются работниками среднего медицинского персонала. Договор заключается на срок до 30 лет. Максимальная сумма кредита 30 млн руб., а первоначальный взнос начинается с 10%. Также доступны минимальные ставки при сумме ипотеки от 3 миллионов рублей при первоначальном взносе от 30%.

Таким образом, сотрудники медучреждений могут рассчитывать на сниженные процентные ставки на 0,6%. Рефинансировать взятую в других банках ипотеку можно по ставке от 7,4% годовых. По той же ставке доступно и строящееся жилье. На готовое жилье – от 8,2%, на покупку жилого дома – от 9,5%. При этом ставка по субсидированной ипотеке тоже снижена и составляет сейчас 6,1%.



За дополнительной информацией можно обратиться в банк "Дом.РФ" по телефону 8 800 775‑86‑86.