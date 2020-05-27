Из-за обрушения моста без сухопутной связи остались более 3,5 тысяч ямальских тундровиков

Из-за обрушения моста на 52 километре автодороги Обская - Бованенково без сухопутной связи с большой землей оказались четыре фактории и более 3,5 тыс. тундровиков, кочующих и обитающих в этом районе, сообщает "Север-Пресс" со ссылкой на замдиректора департамента по делам КМНС Романа Пикуна.

Он сообщил, что руководство Приуральского района оперативно приступило к решению первоочередных вопросов, в частности доставки продуктов на фактории. В настоящий момент доставка продуктов ведется в соответствии с договором между "Газпромтранс" и ПРОД "Возрождение".

"Ситуация с продовольствием мониторится в еженедельном режиме. Запас продуктов на факториях есть. Когда после ослабления режима в этом направлении пойдет поезд, запасы будут пополнены", - заявил он.

Напомним, мост рухнул, когда по нему передвигался автомобиль. Водителю удалось выскочить из машины в последний момент и жертв удалось избежать. Согласно полученной информации, одну из бетонных свай, на которых и стояло сооружение, подмыло в результате паводка, что привело к обрушению моста. При этом, притрассовая дорога Обская - Паюта для проезда была закрыта еще 25 мая.