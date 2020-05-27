Администрация Екатеринбурга оправдалась перед губернатором за коллективное фото без масок в Академическом

Пресс-служба администрации Екатеринбурга оправдалась перед губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым за фото без масок на закладке капсулы времени в Академическом.

Евгений Куйвашев на свой странице в Instagram выложил фото с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, на котором он вместе с коллегами позирует без медицинских масок.

"Н-да... интересный способ ношения масок: кто-то держит в руках, у кого-то она висит на ухе. Один вопрос: чего мы хотим от людей, если сами не соблюдаем социальную дистанцию и масочный режим? Через год в СМИ напишут: заложили капсулу времени — выжила только половина участников мероприятия", - написал губернатор региона.

Власти администрации уральской столицы поспешили оправдаться, заявив, что маски были сняты для заключительного фото по просьбе самого фотографа. Более того, фотографировались участники мероприятия на строительной площадке, которая не является общественным местом. В качестве доказательства, пресс-служба администрации предоставила фото с мероприятия в Академическом, на котором все участники были в масках и соблюдали максимально возможную социальную дистанцию.