02 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
арбитражный суд Челябинской области (2014) | Фото: Накануне.RU

Суд в Челябинске в июле рассмотрит иски участников "мусорного сговора" к УФАС

Арбитражный суд Челябинской области объединил в одно производство иски экс-губернатора Бориса Дубровского, минэкологии, правительства области, администрации Челябинска, "ЦКС" и "Полигон ТБО" о признании незаконным решения УФАС о сговоре при ликвидации мусорного коллапса. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Рассмотрение дела назначено на 6 июля.

Напомним, в сентябре 2018 года после закрытия городской свалки в Челябинске часть подрядчиков заявили, что тариф на вывоз очень низкий, и отказались возить отходы на загородные полигоны. В городе был экстренно введен режим повышенной опасности в связи с ситуацией по скоплению мусора во дворах домов. В результате власти предоставили субсидии ООО "Полигон ТБО" в размере более 32 млн руб. В антимонопольном органе установили, что основания для предоставления ООО "Полигон ТБО" бюджетных средств отсутствовали, поскольку у компании не имелось выпадающих доходов при захоронении ТКО.

В октябре УФАС признало антиконкурентное соглашение между областным правительством, минэкологии, администрацией города, ООО "Полигон ТБО", МУП "ГорЭкоЦентр" и ООО "ЦКС" при ликвидации мусорного коллапса. Информация передана в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам превышения должностных полномочий.

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Суд в Челябинске в июле рассмотрит иски участников "мусорного сговора" к УФАС

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Теги: Борис Дубровский, УФАС, мусорный коллапс, сговор, суд,



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