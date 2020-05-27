Минтруда согласилось поддержать страхование от безработицы из зарплат россиян

В Министерстве труда и соцзащиты выразили готовность рассмотреть предложение о страховании от безработицы.

Как пишут "Известия", предполагается, что с зарплат граждан начнут взимать взносы в специальный фонд, из которого, в случае потери занятости, они смогут получать пособия.

Отмечается, что перед началом разработки концепции страховой защиты граждан от безработицы необходима предварительная договоренность по этому вопросу профсоюзов и работодателей. Пока они занимают полярные позиции: профсоюзы - за, бизнес - против.

Работодатели считают, что при добавлении новых взносов появится риск снижения зарплат. Профсоюзы же настаивают, что стоит рассчитать величину тарифа и добавить новый социальный взнос в дополнение к нынешним.

Ранее предложение перейти на систему страхования от безработицы (как в развитых странах мира) прозвучало от единоросов. Отмечалось, что кризис показал недостатки текущей модели финансирования пособий по безработице - из федерального бюджета.

Как сообщалось, численность зарегистрированных безработных в России из-за коронавируса может потенциально вырасти почти в шесть раз - до 5,3 млн человек. Такой прогноз содержится в обзоре Института социальной политики НИУ. При этом эксперты указывают на то, что выплаты безработным рассчитаны лишь на 2,5 млн человек.