В думе Югры предложили инициировать кредитные "каникулы" для всех россиян

В думе Югры состоялось заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. Руководитель фракции ЛДПР Виктор Сысун предложил коллегам обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением предоставить россиянам кредитные "каникулы". Идея не нашла поддержки у коллег депутата, сообщили Накануне.RU в реготделении партии.

По словам Сысуна, потребительские кредиты россияне брали, в том числе, на продукты питания, одежду и другие нужды. Он предложил объявить кредитные "каникулы" на полгода по всем видов займов – не только потребительским, но и ипотечным.

Руководитель аппарата губернатора Югры, заместитель главы региона Алексей Уткин и депутаты думского большинства в ответ заявили, что в апреле вступил в силу федеральный закон, который содержит условия предоставления "каникул" в адресном заявительном порядке. По мнению Сысуна, банки не обязаны предоставлять отсрочки.

"Адресность предоставления данного вида господдержки распространяется на чётко определенные отрасли, но в этот список не входят многие предприятия, как, например, производство пластиковых окон или мебели. А если человек потерял в заработке не "более 30%", а 29,5 или 28%? Он автоматически лишается этого права поддержки, поэтому наша фракция вышла с подобным предложением к региональным законодателям, тем более? что такое право у окружного парламента есть", - сказал Сысун.

В итоге большинством голосов вопрос исключён из повестки заседания окружного парламента, которое начнётся в 10.00 28 мая.