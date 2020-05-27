В думе Югры предложили инициировать кредитные "каникулы" для всех россиян

02 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Дума ХМАО, Виктор Сысун (2017) | Фото: admhmao.ru

В думе Югры предложили инициировать кредитные "каникулы" для всех россиян

В думе Югры состоялось заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. Руководитель фракции ЛДПР Виктор Сысун предложил коллегам обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением предоставить россиянам кредитные "каникулы". Идея не нашла поддержки у коллег депутата, сообщили Накануне.RU в реготделении партии.

По словам Сысуна, потребительские кредиты россияне брали, в том числе, на продукты питания, одежду и другие нужды. Он предложил объявить кредитные "каникулы" на полгода по всем видов займов – не только потребительским, но и ипотечным.

Руководитель аппарата губернатора Югры, заместитель главы региона Алексей Уткин и депутаты думского большинства в ответ заявили, что в апреле вступил в силу федеральный закон, который содержит условия предоставления "каникул" в адресном заявительном порядке. По мнению Сысуна, банки не обязаны предоставлять отсрочки.

"Адресность предоставления данного вида господдержки распространяется на чётко определенные отрасли, но в этот список не входят многие предприятия, как, например, производство пластиковых окон или мебели. А если человек потерял в заработке не "более 30%", а 29,5 или 28%? Он автоматически лишается этого права поддержки, поэтому наша фракция вышла с подобным предложением к региональным законодателям, тем более? что такое право у окружного парламента есть", - сказал Сысун.

В итоге большинством голосов вопрос исключён из повестки заседания окружного парламента, которое начнётся в 10.00 28 мая.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В думе Югры предложили инициировать кредитные "каникулы" для всех россиян

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дума Югры, ЛДПР, Виктор Сысун, кредитные каникулы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети