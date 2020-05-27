02 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Владимир Жириновский (2020) | Фото: Госдума РФ

Жириновский про иск Игнатьева к Путину: "Президента и губернатора надо избирать только на один срок"

Глава ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал иск экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России Владимиру Путину. Бывший губернатор пожаловался в Верховный суд на увольнение, которое считает несправедливым.

"Бывший глава Чувашии подал иск против президента. Ни один русский губернатор такого не делал, не додумался судиться из-за отставки. Ведь у каждого из глав субъектов есть недостатки, и постепенно их заменяют. Со времен Ельцина только один губернатор остался – Савченко. Всех остальных заменили уже по 2 раза. Поэтому не нужно обижаться на отставку", - полагает политик.

Жириновский предлагает решить проблему радикально. "Во-первых, всегда только один срок полномочий. И для губернатора, и для министра, и для главы государства. Тогда смена чиновников станет нормальным процессом, который ни у кого не вызывает плохих эмоций. Во-вторых, вообще отказаться от выборов губернаторов. В Европе нет выборов глав регионов, это только в США делается, потому что исторически все штаты были независимы", - написал депутат Госдумы в своем telegram-канале.

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Жириновский про иск Игнатьева к Путину: "Президента и губернатора надо избирать только на один срок"

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Теги: владимир путин, владимир жириновский, михаил игнатьев



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