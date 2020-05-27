Саммиты БРИКС и ШОС переносятся из-за коронавируса - Кремль

Саммиты БРИКС и ШОС, запланированные на 21-23 июля, переносятся на более поздний срок, новые даты определят в зависимости от ситуации, сообщили сегодня в Кремле.

Накануне появилась информация о возможном переносе саммита Шанхайской организации сотрудничества – об этом сообщал источник РИА Новости. При этом вариант видеоконференции для саммита не рассматривался "из-за недостаточности уровня взаимодействия в таком формате".

Напомним, в 2020 году Челябинск должен был принять 20 мероприятий по линии ШОС и БРИКС, в которых планировали принять участие более 3 тысяч человек. Основные события саммитов ШОС и БРИКС ранее были перенесены в Санкт-Петербург по решению Владимира Путина.