Самозанятые россияне получат льготы и поддержку как у малого и среднего бизнеса

Российские самозанятые граждане, выплачивающие налог на профессиональный доход, получат права, льготы и меры поддержки, применяющиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП).

Госдума приняла законопроект о самозанятых во втором и третьем чтении сразу.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования. Он позволит самозанятым гражданам, в частности, получить доступ к сервисам портала бизнес-навигатора МСП и принять участие в программах обучения. Сведения об оказанной самозанятым гражданам поддержке будут вноситься в единый реестр ее получателей, который будет вести ФНС.

По данным Минэкономразвития, в России сейчас насчитывается до 500 тыс. самозанятых, в ведомстве рассчитывают, что их количество увеличится до 2,5 млн человек.