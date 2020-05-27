Канадский суд может решить судьбу финдиректора "Хуавэй" без её участия

Канадскому суду предстоит вынести непростое решение — стоит ли применить двусторонний договор об экстрадиции и выдать Соединённым Штатам финансового директора компании "Хуавэй" Мэн Ваньчжоу.

Читайте также: В США выдвинули официальные обвинения против Huawei

Она не нарушала канадских законов и была задержана именно по запросу США. С декабря 2018 г. Мэн выпущена под залог, но была вынуждена сдать свой китайский паспорт, постоянно носить браслет с GPS и ей было запрещено приближаться к аэропорту Ванкувера.

Официальный Пекин считает решение канадских властей ошибочным и призывает их немедленно освободить Мэн Ваньчжоу. В США по-прежнему считают китаянку виновной в нарушении санкций против Ирана и намерены подвергнуть её уголовному преследованию.

В итоге любое решение суда сейчас серьёзно расстроит либо Китай, либо Соединённые Штаты.

Судьбоносное заседание из-за эпидемии коронавируса состоится в сокращённом формате. Более того, если адвокат не будет настаивать на очном участии Мэн, вопрос об экстрадиции могут рассмотреть и без неё.

Сообщается, что решение будет оглашено 27 мая в 11 утра по местному времени (в 21.00 по Москве или в два часа ночи по пекинскому времени).