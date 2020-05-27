02 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Финансовый директор компании &quot;Хуавэй&quot; Мэн Ваньчжоу (2018) | Фото: www.sohu.com/a/160912805_616190

Канадский суд может решить судьбу финдиректора "Хуавэй" без её участия

Канадскому суду предстоит вынести непростое решение — стоит ли применить двусторонний договор об экстрадиции и выдать Соединённым Штатам финансового директора компании "Хуавэй" Мэн Ваньчжоу.
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Она не нарушала канадских законов и была задержана именно по запросу США. С декабря 2018 г. Мэн выпущена под залог, но была вынуждена сдать свой китайский паспорт, постоянно носить браслет с GPS и ей было запрещено приближаться к аэропорту Ванкувера.

Официальный Пекин считает решение канадских властей ошибочным и призывает их немедленно освободить Мэн Ваньчжоу. В США по-прежнему считают китаянку виновной в нарушении санкций против Ирана и намерены подвергнуть её уголовному преследованию.

В итоге любое решение суда сейчас серьёзно расстроит либо Китай, либо Соединённые Штаты.

Судьбоносное заседание из-за эпидемии коронавируса состоится в сокращённом формате. Более того, если адвокат не будет настаивать на очном участии Мэн, вопрос об экстрадиции могут рассмотреть и без неё.

Сообщается, что решение будет оглашено 27 мая в 11 утра по местному времени (в 21.00 по Москве или в два часа ночи по пекинскому времени).

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Канадский суд может решить судьбу финдиректора "Хуавэй" без её участия

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Теги: Хуавэй, Huawei, Канада, Китай



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Развитие сюжета:

Ранее 27.05.2020 22:02 Мск Канадский суд допустил возможность экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США

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