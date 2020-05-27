Путин не в курсе, что на него подал в суд бывший губернатор Чувашии

Президент России был не в курсе, что к нему подал иск в Верховный суд экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев, уволенный Путиным в начале этого года. Иск, напомним, был частично принят, а президент назначен административным ответчиком по делу.

"Мы это узнали из сообщений СМИ, и это сейчас для нас не является главным вопросом", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в среду.

Также стало известно, что Игнатьев не пытался прояснить отношения с президентом в досудебном порядке.

Напомним, Игнатьев хотел потребовать соцгарантии и выплаты, но эту часть иска суд отклонил. Зато принял иск в той части, в которой оспаривается прекращение полномочий губернатора.

Также сегодня стало известно, что Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге с пневмонией в тяжелом состоянии.