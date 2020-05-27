40 сосен и 40 елей - в Тюменской области высажен еще один "Сад памяти"

В селе Чёрное Вагайского района сотрудниками лесного комплекса высажено 40 сосен и 40 елей в рамках акции "Сад Памяти". Хвойные деревья расположили в два ряда по периметру сельской детской площадки.

По словам первого заместителя главы района Александра Сафрыкина, в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт 9696 жителей Вагайского района, около 6400 погибли или пропали без вести.

"У нас живёт пять ветеранов, участников Великой Отечественной войны. В этом году, несмотря на ограничения проведения массовых мероприятий, мы смогли ещё раз поблагодарить их за Победу. Провели и концерты под окнами, и поздравили, и деревья в память о погибших посадили", - рассказал Сафрыкин.

В сельских поселениях Вагайского района в честь 75-летия Великой Победы посажено 1600 деревьев. Посадки продолжатся и осенью.

С инициативой создания живого памятника всем, кто принес стране Победу, выступили "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы. Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в честь 27 миллионов погибших в Великую Отечественную войну.

Акция проходит в международном масштабе: памятные аллеи и парки заложены не только в России и странах СНГ, но и в Австралии, Бельгии, Великобритании, Вьетнаме, Египте, Германии и других странах. Принять участие в акции может любой желающий до 22 июня. Посадить дерево можно на дачном или приусадебном участке, в кругу семьи и посвятить это дерево своему героическому родственнику.