УрФУ отказывается производить перерасчет оплаты за обучение после перехода на дистанционку

В связи с пандемией коронавирусной инфекции и переходом на дистанционное обучение, студенты Уральского Федерального университета обратились к ВУЗу с просьбой, а впоследствии и с требованиями провести перерасчет оплаты за обучение. Главным аргументом выступало низкое качество онлайн-обучения, во многом уступающего очному.

Помимо множества петиций, как от российских студентов, так и от всероссийского студенческого союза, этим вопросом обеспокоились и в городской думе Екатеринбурга. Так, член молодёжной палаты при Екатеринбургской городской думе Александр Немченко совместно с депутатами Екатеринбургской городской думы Андреем Пирожковым, Константином Киселевым и Тимофеем Жуковым в конце апреля направляли к губернатору Свердловской области и к председателю областного Совета ректоров обращения "О мерах социальной поддержки студенчества, реализуемых в ВУЗах региона", сообщил на своей странице в facebook Александр Немченко.

Ответ пришел от ректора Уральского Федерального университета Виктора Кокшарова за подписью первого проректора УрФУ Дмитрия Бугрова. Согласно документу, на данный момент от ВУЗов в адрес студентов направлена материальная помощь: денежные выплаты, выдача продуктовых наборов, предоставление оплачиваемой работы в институтах. Также произведен перерасчет стоимости проживания в общежитиях с учётом фактического проживания. По словам члена молодежной политики, саму плату за общежития не пересчитывают, не взимают только плату за коммунальные услуги, если фактически там не проживаешь. Да и материальную помощь студентам, по мнению Александра Немченко, должны осуществлять не только ВУЗы, но и городские власти, однако последние "в итоге молчат".

А вот перерасчета стоимости оплаты за дистанционное обучение вместо очного точно не будет. В своем решении Совет ректоров Свердловской области ссылается на разъяснения Минобрнауки о том, что качество образовательного процесса, с переходом на онлайн-платформу, не снизилось.

"Не могу с этим согласиться, - пишет у себя на странице Александр Немченко. - Не буду лукавить, у меня есть знакомые, друзья, у которых дистанционный образовательный процесс идёт прекрасно, даже лучше, чем очный. Но много и тех, кто от этого пострадал, а платит столько же. Возьмём, к примеру УрГАХУ (Уральский государственный архитектурно-художественный университет). Доподлинно знаю, что изначально обучение представляло из себя просто выполнение заданий онлайн. Это для людей, которые творят. Творят руками. Сейчас они через камеру показывают свои работы. Были ли они лишены столь важного контакта с наставниками? Да. Были ли они лишены технических возможностей университета, которые помогали бы им творить? Тоже да. Но платят они все те же условные 210 тысяч за год. Тем более, важно понимать, что разъяснения Минобра от 19 марта, в нашем изменчивом мире за 2 месяца многое произошло и то, что было неделю назад сегодня уже может потерять актуальность".

По заявлению члена молодежной политики при Екатеринбургской городской думе, на этом борьба за права студентов не заканчивается. Проблема с оплатой обучения все еще не решена. Также в ближайшее время Александр Немченко собирается обращаться к конкретным ректорам, чьи студенты пострадали материально от платы за общежития без фактического проживания.

"Привлекать внимание к проблемам студентов - очень важная и нужная, на мой взгляд, задача. Надеюсь, что мы с ней справляемся. Мы будем продолжать работать на благо студентов нашего города", - заявил член молодежной политики.