Покровский монастырь Москвы открыл двери для посетителей, несмотря на запрет РПЦ

Покровский монастырь в Москве, где хранятся мощи Матроны Московской, принимает посетителей, несмотря на сохранение режима самоизоляции в столице.

При этом необходимые меры безопасности в монастыре соблюдаются, сообщает "Интерфакс". В целом посетителей в монастыре в сотни раз меньше, чем в обычные дни.

Отмечается, что на пропускном пункте у стен монастыря проверяют температуру и просят надеть маску. После каждого молящегося рака с мощами протирается антисептиком, прихожан просят соблюдать дистанцию в очереди на поклонение.

Напомним, в конце марта патриарх Кирилл призвал верующих временно не посещать храмы, усилив домашнюю молитву. Богослужения при этом не прекращаются, а храмы не закрываются, хотя усилено соблюдение санитарно-гигиенических норм, в том числе при совершении таинств.

С начала Страстной недели храмы и монастыри Москвы закрылись для прихожан по благословению патриарха Кирилла. Позже запрет был продлен на неопределенный срок.