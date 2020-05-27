В Тюменской области выбрали лучшие семьи года

Тюменский региональный этап Всероссийского конкурса "Семья года" завершен. В текущем году за победу в региональном туре боролись 45 семей в 5 номинациях.

Конкурсные материалы семей-победителей, занявших первые места в каждой из номинаций, будут направлены на рассмотрение в оргкомитет всероссийского конкурса (г. Москва) для участия в последнем, всероссийском этапе.

Всероссийский конкурс "Семья года" проводится по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Координаторами Тюменского регионального этапа являются департамент социального развития Тюменской области и региональный центр "Семья".

Победителями по решению конкурсной комиссии стали:

Номинация "Молодая семья":

1 место: Чаюн Данил Викторович и Евгения Сергеевна (г. Тюмень).

2 место: Тумановы Андрей Григорьевич и Екатерина Александровна (Заводоуковский городской округ).

3 место: Дедушкины Николай Владимирович и Людмила Николаевна (Тобольский район).

Номинация "Многодетная семья":

1 место: Цуриковы Сергей Николаевич и Анна Николаевна (Сорокинский район).

2 место: Сибгатуллины Дамир Ринатович и Рания Маратовна (г. Ялуторовск).

3 место: Васильевы Алексей Геннадьевич и Надежда Федоровна (Ишимский район).

Номинация "Сельская семья":

1 место: Сериковы Вячеслав Васильевич и Светлана Витальевна (Казанский район).

2 место: Софроновы Василий Викторович и Зульфия Митхатовна (Уватский район).

3 место: Шубины Артем Леонидович и Елена Николаевна (Викуловский район).

Номинация "Семья – хранитель традиций":

1 место: Турчины Александр Леонидович и Светлана Анатольевна (Голышмановский район).

2 место: Плотниковы Алексей Викторович и Ольга Александровна (Тюменский район).

3 место: Цуриковы Сергей Николаевич и Анна Николаевна (Сорокинский район).

Номинация "Золотая семья":

1 место: Щетниковы Николай Васильевич и Валентина Степановна (Ишимский район).

2 место: Кузнецовы Анатолий Игнатьевич и Галина Алексеевна (Юргинский район).

3 место: Исаевы Геннадий Кондратьевич и Александра Ивановна (Нижнетавдинский район).

"Несмотря на текущую обстановку, мы рады, что конкурс состоялся и участие в нем приняли семьи со всей области, — отмечает директор регионального центра "Семья" Елена Перминова. — Мы проводим конкурс "Семья года" с 2016 года и неизменно получаем колоссальный отклик. Благодаря активности наших семей в копилке Тюменской области уже 4 победы в различных номинациях на федеральном этапе. Единственной номинацией, в которой мы пока не становились лидерами, остается "Молодая семья". Но в этом году конкурсные работы очень сильные, надеемся, что шансы на победу у нас высокие и тюменские семьи вновь станут лучшими в России!".

"Конечно, победе очень рады, — делится эмоциями Данил Чаюн, глава семьи, ставшей победителем регионального этапа в номинации "Молодая семья", — сообщили родным, бабушкам. Переживали, соответствует ли конкурсная работа всем заявленным требованиям, все ли собрали документы, всё ли сделали правильно. Сейчас волнительно, что решат эксперты на федеральном уровне, остается только, как на соревнованиях, сидеть и ждать, осознавая, что за победу борются лучшие семьи со всех регионов, и мы уже в их числе".