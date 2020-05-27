День парада Победы с большой долей вероятности будет выходным днем - Кремль

Новая дата проведения парада выпадает на среду. Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли этот день выходным, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил: "С большой долей вероятности могу сказать, что будет".

Напомним, накануне Владимир Путин приказал Министерству обороны начать подготовку к проведению парадов в Москве и других городах 24 июня. По словам президента, пик эпидемии коронавируса в стране уже пройдет. 26 июля (тоже среда) будет проведена акция "Бессмертный полк", правда, эту дату Путин согласен перенести, если того потребует эпидемиологическая ситуация и санитарные врачи.

Что касается приглашения на парад глав иностранных государств, то пока вопрос решается. "Пока мы придерживаемся критерия, что будут возобновлены приглашения главам государств СНГ", - сказал Песков.

Ранее стало известно, что участие в мероприятиях подтвердили ранее приглашенные президенты Казахстана и Молдавии.