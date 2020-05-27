02 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Краснофлотцев, 48 &quot;а&quot;, санаторий &quot;Бодрость&quot; (2017) | Фото: http://xn--90ag3abjhh4f.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/

Фонд социального страхования Среднего Урала сохранит действие санаторных путевок для лиц с ограниченными возможностями

Организация санаторно-курортного лечения инвалидов и детей-инвалидов, которая осуществляется за счет социального страхования Свердловской области, продолжается. Об этом сообщила управляющая Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Елена Альшиц. По ее словам, все путевки на санитарно-курортное лечение, которые уже имеются на руках у вышеуказанной категории граждан, остаются действительными, за исключением даты отправки.

"Ежегодно мы покупаем 5,5 тыс. путёвок для этих категорий граждан и, соответственно, мы запланировали и уже заключили государственные контракты на санаторно-курортное лечение в 2020 г. В том числе и в санатории Свердловской области и в санатории Южного побережья: Краснодарский и Ставропольский край, - поясняет Елена Альшиц. - Конечно, мы людей уже не смогли направлять на санаторно-курортное лечение, но уже выдали определенным категориям путёвки. В связи с этим путёвки сохранятся, срок лечения мы конечно согласуем с санаториями и перенесем. Поэтому людям не нужно беспокоиться. Все те, кто имел право поехать на санаторно-курортное лечение в 2020 г., конечно же поедут".

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Фонд социального страхования Среднего Урала сохранит действие санаторных путевок для лиц с ограниченными возможностями

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Теги: санаторий, инвалиды, фонд социального страхования



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