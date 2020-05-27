Фонд социального страхования Среднего Урала сохранит действие санаторных путевок для лиц с ограниченными возможностями

Организация санаторно-курортного лечения инвалидов и детей-инвалидов, которая осуществляется за счет социального страхования Свердловской области, продолжается. Об этом сообщила управляющая Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Елена Альшиц. По ее словам, все путевки на санитарно-курортное лечение, которые уже имеются на руках у вышеуказанной категории граждан, остаются действительными, за исключением даты отправки.

"Ежегодно мы покупаем 5,5 тыс. путёвок для этих категорий граждан и, соответственно, мы запланировали и уже заключили государственные контракты на санаторно-курортное лечение в 2020 г. В том числе и в санатории Свердловской области и в санатории Южного побережья: Краснодарский и Ставропольский край, - поясняет Елена Альшиц. - Конечно, мы людей уже не смогли направлять на санаторно-курортное лечение, но уже выдали определенным категориям путёвки. В связи с этим путёвки сохранятся, срок лечения мы конечно согласуем с санаториями и перенесем. Поэтому людям не нужно беспокоиться. Все те, кто имел право поехать на санаторно-курортное лечение в 2020 г., конечно же поедут".