02 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Максим Решетников (2020) | Фото: Накануне.RU

"Минэкономразвития наконец-то повезло": коммунисты похвалили министра Решетникова

Министр экономического развития Максим Решетников сегодня выступил в Госдуме в рамках правительственного часа. Он рассказывал о поддержке граждан и бизнеса в условиях кризиса. Министр отметил, что одной из самых больших проблем является привязка бизнеса к ОКВЭД, а самыми пострадавшими от кризиса бюджетами Решетников назвал региональные.

Судя по всему, озвученные Решетниковым векторы экономической политики понравились депутатам. Так, Николай Арефьев (КПРФ) похвалил министра: "Минэкономразвития наконец-то повезло – пришел человек, который знает свое дело и с которым принято общаться. Мы приняли программу на экономическом форуме зимой, в которой многое созвучно тому, что говорил министр". Впрочем, депутат тут же предложил потратить на поддержку населения и бизнеса 12 трлн руб. минимум, что явно не входит в планы правительства. Пока, по словам Решетникова, на поддержку потрачено около 3,3 трлн руб., и это министр уже называет "беспрецедентными мерами".  

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"Минэкономразвития наконец-то повезло": коммунисты похвалили министра Решетникова

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Теги: максим решетников, минэкономразвития, меры поддержки, госдума



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