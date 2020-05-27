"Минэкономразвития наконец-то повезло": коммунисты похвалили министра Решетникова

Министр экономического развития Максим Решетников сегодня выступил в Госдуме в рамках правительственного часа. Он рассказывал о поддержке граждан и бизнеса в условиях кризиса. Министр отметил, что одной из самых больших проблем является привязка бизнеса к ОКВЭД, а самыми пострадавшими от кризиса бюджетами Решетников назвал региональные.

Судя по всему, озвученные Решетниковым векторы экономической политики понравились депутатам. Так, Николай Арефьев (КПРФ) похвалил министра: "Минэкономразвития наконец-то повезло – пришел человек, который знает свое дело и с которым принято общаться. Мы приняли программу на экономическом форуме зимой, в которой многое созвучно тому, что говорил министр". Впрочем, депутат тут же предложил потратить на поддержку населения и бизнеса 12 трлн руб. минимум, что явно не входит в планы правительства. Пока, по словам Решетникова, на поддержку потрачено около 3,3 трлн руб., и это министр уже называет "беспрецедентными мерами".