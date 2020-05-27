В Екатеринбурге стартовал суд над экс-депутатом Плаксиным, обвиняемом в хищении 2,5 млрд рублей

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга стартовал судебный процесс над бывшим депутатом Екатеринбургской городской думы от "ЕР" Игорем Плаксиным. Как сообщили Накануне.RU в суде, глава компании "Уралэнергостройкомплекс" обвиняется в похищении денег обманутых дольщиков.

Компания, созданная Плаксиным, начала строительство двух масштабных ЖК - "Первый Николаевский" и "Новый Уктус". Люди вложились в проекты, но в итоге остались и без квартир, и без денег. Стройки были заморожены и лишь после вмешательства властей были достроены другим застройщиком. В итоге обманутыми оказались сотни человек. Плаксин был задержан.

55-летнего мужчину начали судить по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Сумма ущерба оценивается в 2,5 млрд руб.