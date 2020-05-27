02 Сентября 2020
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Игорь Плаксин (2017) | Фото: ЕГД

В Екатеринбурге стартовал суд над экс-депутатом Плаксиным, обвиняемом в хищении 2,5 млрд рублей

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга стартовал судебный процесс над бывшим депутатом Екатеринбургской городской думы от "ЕР" Игорем Плаксиным. Как сообщили Накануне.RU в суде, глава компании "Уралэнергостройкомплекс" обвиняется в похищении денег обманутых дольщиков.

Компания, созданная Плаксиным, начала строительство двух масштабных ЖК - "Первый Николаевский" и "Новый Уктус". Люди вложились в проекты, но в итоге остались и без квартир, и без денег. Стройки были заморожены и лишь после вмешательства властей были достроены другим застройщиком. В итоге обманутыми оказались сотни человек. Плаксин был задержан.

55-летнего мужчину начали судить по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Сумма ущерба оценивается в 2,5 млрд руб.

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В Екатеринбурге стартовал суд над экс-депутатом Плаксиным, обвиняемом в хищении 2,5 млрд рублей

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Теги: Игорь Плаксин, Первый Николаевский, Чкаловский районный суд



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Ранее 06.05.2020 13:50 Мск Дело бывшего депутата городской думы Екатеринбурга Игоря Плаксина направлено в суд

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